Cuba sin luz: Sufre su segundo apagón nacional esta semana

Cuba registró este viernes un nuevo apagón de alcance nacional, el segundo ocurrido en la misma semana, en un contexto marcado por la profunda crisis energética que enfrenta la isla y las restricciones derivadas del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos.

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La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó a través de sus redes sociales que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió una interrupción generalizada. Más tarde, precisó que la falla se originó por una "oscilación de los parámetros" del sistema, provocada por una avería en una línea de transmisión que enlaza las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus.

La red eléctrica en Cuba se encuentra especialmente frágil tanto para la falta de mantenimiento de su antigua infraestructura —algunas centrales con más de 30 años— como por la carencia de combustibles fósiles de los cuales depende.

"Ha sido otra semana muy dura bajo el impacto del cerco energético: dos desconexiones del SEN, casi sin combustible para energizar las plantas y con varias unidades fuera de servicio", expresó el primer ministro Manuel Marrero en su cuenta en X.

Las autoridades informaron que ya comenzaron a energizar algunas áreas para posteriormente comenzar la interconexión del sistema.

El lunes se reportó otro de estos cortes masivos que afectó a nivel nacional a los casi 10 millones de personas que residen en la nación caribeña. Las autoridades informaron en la semana que fue paulatinamente recompuesto. Este es el cuarto colapso nacional del SEN en lo que va del año.

Sin embargo, la reconexión no implica para los habitantes tener corriente pues la falta de generación eléctrica de las plantas térmicas –con constantes paradas por falta de mantenimiento-- y otras infraestructuras estuvieron trabajando cada día en esta semana al 40% de su demanda.

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La isla tiene una deteriorada red eléctrica y un sistema de generación dependiente del combustible fósil, pero produce apenas el 40% del petróleo que consume su economía.

En enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo energético y amenazó con imponer aranceles a las naciones que intenten vender petróleo a la isla. En estos meses solo llegó un tanquero de Rusia, un aliado de la isla, en marzo.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, dicen que esperan provocar un cambio de modelo político y económico en la isla.

KR