Desaparece un avión de carga con cinco tripulantes en Pakistán

Un avión de carga de la aerolínea paquistaní K2 Airways, con cinco tripulantes a bordo, desapareció de los radares cuando cubría la ruta entre Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, y Karachi, en el sur de Pakistán, informó la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán.La aeronave, un Boeing 737, reportó un problema en el sistema de navegación a las 21:18 hora local del martes, cuando se encontraba en ruta hacia Karachi, y recibió asistencia del Centro de Control de Área de la ciudad, indicó la autoridad aeroportuaria en un comunicado publicado en X y recogido por medios locales.Tres minutos después, a las 21:21, el avión fue observado en el radar descendiendo rápidamente y realizando un cambio brusco de rumbo, antes de que se perdieran el contacto por radar y las comunicaciones a unas 155 millas náuticas, unos 287 kilómetros, al oeste de Karachi. Tras la desaparición de la aeronave, las autoridades activaron el Centro de Coordinación de Rescate y lanzaron una operación de búsqueda y salvamento en el mar con la participación de varias agencias.La plataforma especializada Flightradar24 identificó el vuelo como KTA1732 y la aeronave como un Boeing 737 de carga con matrícula AP-BOI.Según sus datos preliminares, el avión registró una pérdida de altitud, después una subida y posteriormente una segunda caída brusca antes de que se perdiera el contacto. La plataforma precisó que, poco después del despegue desde Sharjah, la aeronave y otros aviones en la región experimentaron interferencias GNSS, lo que degradó parte de los datos iniciales de seguimiento.K2 Airways es una aerolínea privada con base en Karachi, establecida en 2018 y su primer Boeing 737-400SF llegó a Pakistán en julio de 2024 para reforzar sus operaciones de carga.JM