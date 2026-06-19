Venezuela recibe a 259 connacionales repatriados desde Estados Unidos

Un total de 259 personas migrantes venezolanas retornó este viernes a su país a bordo de un vuelo de repatriación procedente del estado de Texas, en Estados Unidos, como parte de las acciones impulsadas por el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, informó la iniciativa oficial a través de sus canales de comunicación.

Mediante un mensaje difundido en la plataforma Telegram, el programa detalló que el grupo de personas repatriadas está conformado por 206 hombres, 35 mujeres y 18 menores de edad, quienes regresaron al territorio venezolano bajo un operativo coordinado por las autoridades nacionales.

La llegada de este contingente forma parte de los esfuerzos que el Gobierno de Venezuela mantiene para facilitar el retorno de sus ciudadanos que se encuentran en el extranjero, especialmente de aquellos que desean volver al país de manera voluntaria. Con este nuevo vuelo, las autoridades continúan desarrollando jornadas de repatriación dirigidas a migrantes venezolanos procedentes de distintas naciones, principalmente de Estados Unidos.

Hasta el momento, el programa no ha ofrecido mayores detalles sobre las condiciones en las que se llevó a cabo el traslado ni sobre las acciones de atención y acompañamiento que recibirán los repatriados una vez que concluyan los protocolos de ingreso al país.

Los repatriados llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y fueron recibidos con los "protocolos necesarios" para asegurar el reencuentro con sus familiares y allegados.

162 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EU, ha aterrizado en Venezuela

El pasado lunes, 124 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación procedente de la ciudad estadounidense de Miami, informó Gran Misión Vuelta a la Patria.

Un total de 162 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE.UU., ha aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo.

El retorno de migrantes a Venezuela se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que derivó en una operación en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.

El Ministerio de Interior indicó a finales de mayo que, desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

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NA