Pentágono solicita 80 mil millones de dólares adicionales y advierte riesgo de quedarse sin fondos

De acuerdo con el testimonio del subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Stephen Feinberg, recopilado por el medio estadounidense The Wall Street Journal, el Pentágono necesita 80 mil millones de dólares adicionales para cubrir los gastos originados por la guerra con Irán, así como otras cuestiones no relacionadas con el conflicto.

Esta situación se produce en un momento crítico en el que el Congreso continúa presionando a la Administración del presidente Donald Trump para que especifique el costo total de la guerra librada contra la República Islámica hace casi cuatro meses en colaboración con Israel, cuyo acuerdo ha vuelto a tambalearse esta semana tras las nuevas ofensivas israelíes en el Líbano.

Además, los legisladores han vuelto a mostrar preocupación por el hecho de que el Ejército estadounidense esté agotando arsenales que podrían ser necesarios para responder a otras amenazas globales , detalla el WSJ.

Riesgo de falta de fondos y nuevas solicitudes presupuestarias

Según el diario, altos mandos militares han advertido que el Pentágono podría empezar a quedarse sin fondos este verano si el Congreso no aprueba un nuevo paquete de financiación, lo que obligaría a reducir entrenamientos y otras actividades operativas.

Agrega que cualquier solicitud de fondos suplementarios deberá ser revisada por la Casa Blanca antes de ser enviada al Congreso. El presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2026 asciende a aproximadamente un billón de dólares.

El diario añade que Feinberg ya ha informado a legisladores sobre el plan de financiación, que incluiría gastos en operaciones navales, salarios del personal militar y reposición de municiones, entre otros rubros.

En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunió esta semana con senadores republicanos en encuentros en los que también se abordó la posibilidad de nuevas solicitudes de financiación militar , según legisladores citados por el diario.

El aumento del gasto militar se produce en medio de varias operaciones simultáneas, incluyendo la guerra en Irán, estimada inicialmente en 29 mil millones de dólares a mediados de mayo, pero con costos crecientes, así como acciones militares en Venezuela y ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

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