Diversas ONG reportaron este jueves la excarcelación de decenas de personas en Venezuela en el marco de las celebraciones navideñas, hecho que reactivó los llamados para la liberación total de los presos políticos. El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión, marcado por la interceptación de buques petroleros durante un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente Nicolás Maduro interpreta como un intento de desestabilización de su gobierno.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que al menos 71 personas —incluidas tres mujeres y tres adolescentes— recuperaron su libertad, aunque calificó la medida como “insuficiente” y reiteró su exigencia de una amnistía general para todos los detenidos tras las elecciones de julio de 2024. El colectivo, conformado por familiares de los arrestados después de los comicios, advirtió que “la injusticia sigue golpeando a cientos de familias en todo el país”.

En sintonía, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reclamó la liberación de la totalidad de los presos políticos, con énfasis en mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades graves, al alertar que su permanencia en prisión supone un alto riesgo para su vida e integridad. Además, cuestionó el carácter “selectivo y discrecional” de las excarcelaciones, al considerar que evidencian el uso de la privación de libertad como un mecanismo de persecución política.

La ONG Laboratorio de Paz calificó las liberaciones como “una buena noticia”, pero insistió en que continuará exigiendo que “salgan todos” los detenidos por razones políticas, postura compartida por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrado por familiares de arrestados antes y después de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Por su parte, el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, reconoció las excarcelaciones como un “alivio colectivo”, aunque criticó la falta de transparencia en la información oficial y lamentó que no se incluyera a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres. En tanto, el exgobernador opositor de Táchira, César Pérez Vivas, señaló que aún se espera la liberación de dirigentes como Biagio Pilieri, Henry Alviárez, Perkins Rocha y Freddy Superlano, entre otros, y pidió frenar lo que denominó la “puerta giratoria” de excarcelaciones y nuevas detenciones.

Tras las elecciones presidenciales, Venezuela entró en una crisis política derivada de la polémica reelección de Maduro, avalada por el organismo electoral —controlado por funcionarios afines al chavismo— y rechazada por la oposición mayoritaria, que denuncia fraude y reivindica el triunfo de Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio. En ese contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas, la mayoría posteriormente liberadas, acusadas de terrorismo y vandalismo, cargos que ONG y partidos opositores consideran infundados.

Según la ONG Foro Penal, al 15 de diciembre permanecían 902 presos políticos en el país, en su mayoría detenidos tras los comicios. No obstante, el gobierno de Maduro sostiene que en Venezuela no existen presos políticos y que las personas encarceladas enfrentan cargos por delitos graves. Las liberaciones de este jueves reanudaron un proceso que había estado suspendido desde marzo y que, de acuerdo con la Fiscalía, ha permitido la excarcelación con medidas cautelares de alrededor de 2.000 personas desde el año pasado.

