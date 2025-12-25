Zelenski aborda con enviados de EU opciones para alcanzar la paz en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este jueves una conversación con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania , sobre formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

Te puede interesar: Ucrania vive cuarta Navidad en guerra bajo ataques y escasas esperanzas de paz

"Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos", dijo en un discurso a la población.

Zelenski afirmó que la conversación duró casi una hora y que está también previsto que el jefe del equipo de negociación ucraniano, Rustem Umérov, hable con Witkoff y Kushner.

"Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas sean intensas", subrayó, con respecto a los contactos diplomáticos.

El presidente ucraniano también pidió a los emisarios de la Casa Blanca que transmitieran sus felicitaciones de Navidad al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su familia.

"Gracias, Estados Unidos. Y gracias a todos los que siguen presionando a Rusia para garantizar que entiende al cien por cien que prolongar la guerra tendrá consecuencias serias para ella, para Rusia", concluyó.

También puedes leer: Rusia analiza plan de paz de Kiev mientras aguarda la postura de Putin

Esta semana Zelenski presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kiev y Washington, que incluye un pacto en caso de agresión y garantías de seguridad para Kiev.

De acuerdo con el Gobierno ucraniano, Washington ha trasladado el plan a Moscú, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, todavía no se ha pronunciado oficialmente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP