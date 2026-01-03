Esta madrugada, decenas de habitantes de Fuerte Tiuna en Caracas abandonaron sus viviendas en medio de una fuerte sacudida de explosiones. En pocas horas, Donald Trump confirmó el ataque y la detención de Nicolás Maduro junto a su esposa. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos reveló los cargos imputados contra el presidente de Venezuela. Mientras tanto, los ciudadanos del país Latinoamericano sufrieron los estragos del movimiento militar.

Una de las detonaciones ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en sectores aledaños, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según constató EFE.

Inmediatamente, habitantes de edificios residenciales dentro de la instalación militar empezaron a bajar por las escaleras, varios de ellos para tratar de salir del lugar, algunos a pie y otros en vehículos, en su mayoría repletos de personas que huían del lugar por temor a nuevas explosiones.

Un militar ordenaba a los conductores apagar las luces de los autos, que hacían fila para salir por una de las principales entradas del complejo militar.

Dentro de uno de los vehículos, una pareja se dirigía a otra zona de Caracas donde se encontraban familiares, y mientras la mujer oraba por la protección de su vivienda, el hombre conversaba con parientes para saber cómo se encontraban.

Tras escuchar los estallidos, la prioridad de Martha Galindo, de 35 años, y su esposo, de 39, fue buscar la protección de sus cuatro hijos, todos niños, por lo que salieron de su apartamento en el décimo piso y bajaron las escaleras lo más rápido posible en medio de la oscuridad por la falta de electricidad, según relató ella misma a EFE.

"Llegamos abajo y se escuchaba aún más bombardeo y, con el miedo, dijimos 'vamos a salir de Fuerte Tiuna' y nos vinimos para afuera, fue un susto total", confesó la mujer a pocos metros de una de las entradas del complejo castrense.

Galindo aseguró que ella y su familia se escondieron "entre el monte y los árboles" de una zona cercana a "esperar a que se hiciera de día".

Su esposo regresó a la casa para buscar algunas de sus pertenencias para luego refugiarse en la vivienda de un familiar a "calmar los ánimos".

La mujer, quien recuerda más de diez explosiones, señaló que militares en la entrada decían: "Corran, salgan rápido".

Por su parte, un motorista de 40 años declaró a EFE que salió junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad en el vehículo de un conocido.

"Todos salimos corriendo, la gente estaba nerviosa", expresó el hombre, quien espera volver a su casa para recoger algunas cosas y luego salir de nuevo para quedarse en un sector cercano.

En el centro de Caracas, donde están ubicadas buena parte de las instituciones públicas, había electricidad y sus avenidas y calles estaban en su mayoría casi vacías, con pocos vehículos transitando y algunas personas fuera de sus casas o caminando en las aceras.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

