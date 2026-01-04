La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, impresionó a los funcionarios de Donald Trump con su gestión de la crucial industria petrolera venezolana, convenciéndolos de que podría ser una alternativa aceptable para Nicolás Maduro.

Según lo reportó el diario The New York Times (NYT), citando a personas involucradas en las conversaciones.

El artículo alega que intermediarios convencieron al Gobierno estadounidense de que Rodríguez protegería y apoyaría futuras inversiones energéticas estadounidenses en el país.

"He seguido su carrera durante mucho tiempo, así que tengo una buena idea de quién es y a qué se dedica", dijo un alto funcionario estadounidense, refiriéndose a Rodríguez.

"No digo que sea la solución definitiva a los problemas del país, pero sin duda es alguien con quien creemos que podemos trabajar a un nivel mucho más profesional que con él", añadió el funcionario, refiriéndose a Maduro.

Trump, según explica el NYT, nunca mostró simpatía por la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El magnate se abrió el sábado a Rodríguez, alegando que Machado carece del "apoyo" necesario para gobernar Venezuela.

A pesar de la condena pública de Rodríguez al ataque, un alto funcionario estadounidense afirmó que era prematuro sacar conclusiones sobre su enfoque y que el gobierno se mantiene optimista sobre la posibilidad de colaborar con ella.

Rodríguez, señala el medio estadounidense, logró estabilizar la economía venezolana tras años de crisis y aumentar de forma lenta pero constante la producción petrolera del país , a pesar del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, una hazaña que incluso le granjeó el respeto, aunque a regañadientes, de algunos funcionarios estadounidenses.

