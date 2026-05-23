Una mujer de 69 años que padecía cáncer de páncreas considerado incurable se convirtió en la primera persona en Uruguay en recibir una "muerte digna" en virtud de la ley aprobada en octubre de 2025.

El procedimiento se completó el viernes en un hospital de Montevideo , donde la paciente llevaba un tiempo hospitalizada, tras haberse cumplido todos los trámites legales exigidos por la ley.

Según la ley de "muerte digna", la eutanasia está permitida en el país sudamericano para "adultos mentalmente competentes que padecen una enfermedad incurable e irreversible o que se encuentran en fase terminal, y que experimentan un sufrimiento persistente que consideran incompatible con su dignidad".

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La mujer estaba enferma de cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática avanzado, ante lo cual, en los últimos tiempos, decidió dejar de someterse a tratamientos.

En enero pasado, decidió que se le aplique la eutanasia y en el proceso, según trascendió, la acompañó uno de sus seis hijos.

¿Qué se sabe de la legalización de la eutanasia en Uruguay?

Uruguay legalizó el 15 de octubre de 2025 la eutanasia, cuando la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de Muerte Digna por votación unánime. Con esto, la nación se convirtió en el tercer país de América Latina en aprobar esta práctica tras Colombia y Ecuador.

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El proyecto Muerte Digna busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables.

De acuerdo con la ley, quien quiera recibirla “deberá solicitarla personalmente a un médico, por escrito, que firmará en su presencia” o, en caso de que no pueda firmarlo, pidiéndole a otra persona mayor de edad “en presencia del solicitante y del médico”.

Con información de EFE

JM