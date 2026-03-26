Un buque hospital llevará atención médica a 22 municipios del Pacífico colombiano

El buque hospital Benkos Biohó partió este jueves desde el puerto de Buenaventura con la misión de brindar atención médica a 22 municipios del litoral Pacífico colombiano, como parte de una estrategia gubernamental orientada a mejorar el acceso a servicios de salud en comunidades con limitada conectividad terrestre.

El coordinador médico de la embarcación, Samy Quiñones, señaló que la iniciativa representa una oportunidad significativa para atender a poblaciones que enfrentan dificultades para acceder a servicios de mediana y alta complejidad, debido a barreras geográficas y de infraestructura.

¿A quiénes les beneficia el buque hospital?

El barco, adaptado para operar en rutas marítimas y fluviales, recorrerá localidades de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde se prevé ofrecer consultas médicas, diagnósticos especializados y atención preventiva a miles de habitantes que históricamente han enfrentado dificultades para recibir servicios de salud oportunos.

El proyecto forma parte de los esfuerzos institucionales por reducir las brechas en cobertura sanitaria en zonas apartadas, mediante unidades móviles que permitan acercar servicios médicos a comunidades que, por su ubicación, enfrentan mayores desafíos para trasladarse a centros hospitalarios.

Quiñones señaló que el equipo médico implementará un modelo de atención preventivo, predictivo y resolutivo, con el propósito de cerrar brechas en los servicios y mejorar los indicadores de mortalidad en estas regiones.

¿Qué especialidades ofrece el buque hospital?

Según indicó, el buque cuenta con un quirófano donde se llevarán a cabo procedimientos quirúrgicos, con apoyo diagnóstico que incluye radiología, ecografía y mamografía para la detección temprana de cáncer de mama.

Habrá otros servicios especializados que en muchos casos no están disponibles en la región. EFE/E. Guzmán

La embarcación también dispone de un laboratorio de citología y equipos para realizar colposcopias, con el fin de detectar oportunamente el cáncer de cuello uterino.

Atender a “más de 70 mil personas”

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, aseguró que con la puesta en marcha del buque se espera atender a más de 70 mil personas. Camargo detalló que en el Cauca la embarcación llegará a municipios "estratégicos" como López de Micay, Guapi y Timbiquí.

La funcionaria también indicó que en estos territorios se brindará atención a mujeres embarazadas y se llevaran a cabo cesáreas de emergencia y otros procedimientos como mamografías, radiografías, ecografías. Igualmente habrá otros servicios especializados que, en muchos casos, no están disponibles en la región.

El capitán del buque hospital, Jorge Eliecer López Castillo, destacó que la embarcación les permitirá llegar a "ríos, zonas costeras y fronteras del país donde la salud es prioritaria y muchas personas no han tenido la oportunidad de recibir atención médica".

De acuerdo con López, el barco tiene capacidad para 35 personas, incluidos 10 tripulantes, y cuenta con una eslora de 39,9 metros, una manga de 9,46 metros y un calado de 1,5 metros, lo que le permite desplazarse tanto en zonas costeras como llegar a comunidades fluviales.

La enfermera Lucy Paola Hinestroza hizo un llamado a las comunidades para que acudan a los servicios que ofrecerá el buque hospital, y señaló que se contará con especialidades como pediatría, ginecología y optometría , entre otras, con el objetivo de brindar atención integral a la población.

TG