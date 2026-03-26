Noelia Castillos: ¿Qué es la tetraplejia, condición médica que la llevó a la eutanasia?

En España, una reciente decisión judicial ha generado impacto en sectores conservadores, luego de que se admitiera la solicitud de una joven de 25 años, identificada como Noelia, quien pidió acceder a la eutanasia conforme a la legislación vigente. Su caso se ha desarrollado bajo el marco de la normativa estatal aplicada en Cataluña, que permite este procedimiento en circunstancias específicas.

La petición de Noelia fue aceptada debido a que vive con tetraplejia, una condición derivada de una lesión sufrida tras lanzarse desde un quinto piso en un intento de suicidio. Para ella, esta decisión representa una forma de poner fin al sufrimiento. No obstante, su postura contrasta con la de su padre, quien, respaldado por un equipo legal vinculado a la Asociación de Abogados Cristianos, se opone al procedimiento al considerarlo un acto contrario a la vida.

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Qué implica la tetraplejia

También conocida como cuadriplejía, se trata de una afección médica grave caracterizada por la pérdida parcial o total de la movilidad y la sensibilidad en las cuatro extremidades y el tronco. Generalmente, esta condición es consecuencia de una lesión en la médula espinal a nivel cervical.

Este trastorno neurológico no solo afecta el movimiento, sino que también puede comprometer funciones esenciales como la respiración, el control de esfínteres y la autonomía en la vida cotidiana. Como resultado, las personas que la padecen suelen depender casi por completo de cuidados externos, lo que repercute de manera significativa en su calidad de vida.

Existen además otras formas de parálisis que pueden presentarse de manera parcial o total, entre ellas la cuadriparesia, la paraplejía, la diplejía espástica, la hemiplejía y la hemiparesia, cada una con características y niveles de afectación distintos.

Para entender mejor esta condición, es necesario considerar el papel del sistema nervioso central. Este conjunto de órganos es responsable de recibir estímulos del entorno, procesarlos y enviar respuestas al resto del cuerpo. Gracias a su funcionamiento, es posible llevar a cabo acciones como moverse, pensar, aprender o percibir sensaciones. Además, interviene en procesos como las emociones, la coordinación, el equilibrio, la visión, la audición y el control motor, todos esenciales para la vida diaria.

Cuando existe una lesión en este sistema, como ocurre en la tetraplejia, las consecuencias pueden ser profundas. A corto y largo plazo, tanto la persona afectada como quienes la cuidan enfrentan diversos retos. Entre ellos destacan las úlceras por presión, provocadas por el contacto constante con superficies en zonas como talones, sacro, codos o nuca; así como infecciones respiratorias, derivadas de la acumulación de secreciones en los pulmones debido a una tos poco eficaz.

También pueden presentarse debilidad muscular y atrofia, resultado de la pérdida de la capacidad de contracción. A esto se suman problemas como la incontinencia urinaria y fecal, relacionados con la falta de control de esfínteres, además de posibles infecciones en el sistema urinario.

Otra complicación relevante es la disreflexia autonómica, una condición grave que puede poner en riesgo la vida en personas con lesión medular. Asimismo, las alteraciones en la sensibilidad dificultan percibir el dolor o los cambios de temperatura, lo que incrementa el riesgo de sufrir lesiones accidentales.

En cuanto al tratamiento, este varía según cada caso. Aunque la tetraplejia no tiene cura y se considera una condición de carácter degenerativo, existen alternativas como la fisioterapia, el uso de medicamentos y diversas intervenciones médicas orientadas a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

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