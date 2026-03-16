Trump señala que 'tomar' Cuba sería un gran honor para su Gobierno

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que consideraría “un gran honor” intervenir en Cuba, en medio del contexto de tensiones entre ambos países derivadas del bloqueo energético impuesto a la isla.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario hizo referencia a la posibilidad de “tomar” o “liberar” Cuba, al señalar que su Gobierno tendría la capacidad de actuar de distintas maneras sobre el territorio. Sus declaraciones generaron atención por el tono y el alcance de sus palabras, en un momento en el que la relación bilateral atraviesa un periodo de fricción.

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“Tomar Cuba sería un gran honor”, expresó Trump, al sugerir que existen diferentes escenarios de acción, lo que ha sido interpretado como una postura que podría escalar el discurso político entre ambas naciones.

El mandatario repitió que su Administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla cómo "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

"Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

El Presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

La semana pasada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con Estados Unidos para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

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Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, como aprde de la profunda crisis energética que atraviesan desde 2024 , una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

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