Esta mañana, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, anunció su renuncia tras considerar que la guerra que el país e Israel sostienen en contra de Irán fue iniciada por presiones israelíes, ya que Irán no representaba una amenaza para la nación estadounidense.

Joe Kent escribió en redes sociales que Irán no representaba "ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Kent es un ex candidato político con conexiones con extremistas de derecha. Fue confirmado en su puesto el pasado julio por una votación de 52-44.

Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba a cargo de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas.

Antes de incorporarse al gobierno de Trump, Kent realizó dos campañas fallidas para el Congreso en el estado de Washington. También sirvió en el ejército, con 11 despliegues como Boina Verde seguidos de trabajo en la CIA.

Los demócratas se opusieron enérgicamente a la confirmación de Kent, señalando sus vínculos con figuras de extrema derecha y teorías de conspiración. Durante su campaña al Congreso de 2022, Kent pagó a Graham Jorgensen, un miembro del grupo militar de extrema derecha Proud Boys, por trabajo de consultoría. También trabajó estrechamente con Joey Gibson, el fundador del grupo nacionalista cristiano Patriot Prayer, y atrajo apoyo de una variedad de figuras de extrema derecha.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Kent también se negó a distanciarse de una teoría de conspiración falsa de que agentes federales instigaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como de afirmaciones falsas de que Trump ganó las elecciones de 2020 sobre el demócrata Joe Biden.

Los demócratas interrogaron duramente a Kent sobre su participación en un chat grupal en Signal que fue utilizado por el equipo de seguridad nacional de Trump para discutir planes militares sensibles.

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OB