Trump descarta ceder control del estrecho de Ormuz a Irán y rechaza levantar sanciones económicas

En una reunión de gabinete en la Casa Blanca celebrada este miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, declinó la posibilidad de pactar un acuerdo para el alto el fuego que permita que Irán tenga control del estrecho de Ormuz , una ruta clave para el comercio mundial de petróleo que la República Islámica ha usado como herramienta en el conflicto con Estados Unidos.

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El republicano hizo hincapié en que nadie dominará ese paso, por lo que las intenciones de Irán de administrar el flujo serán totalmente rechazadas . “Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, declaró.

Trump rechaza control iraní del estrecho de Ormuz

El mandatario dio estas declaraciones después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo, desmentido por la Casa Blanca, según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes , en coordinación con Omán.

"A ellos les gustaría controlarlas. Nadie las va a controlar. Son aguas internacionales y Omán se comportará como los demás", agregó el líder republicano.

Trump negó además que se esté negociando un eventual alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, como han apuntado informaciones de prensa en los últimos días.

"No, no estamos hablando de ningún alivio de sanciones ni de dar dinero. Ni sanciones, ni dinero, ni nada", afirmó.

Estados Unidos mantiene diálogo con Irán

El presidente aseguró que las negociaciones con Irán están "yendo muy bien" y volvió a amenazar con retomar la ofensiva militar, suspendida desde abril tras un alto el fuego, si el diálogo fracasa.

"Nos está yendo muy bien. Creo que están empezando a darnos las cosas que tienen que darnos, y si lo hacen, será estupendo; y si no lo hacen, entonces el hombre a mi izquierda (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) va a acabar con ellos", dijo.

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Estados Unidos e Irán han intensificado en la última semana los contactos, con mediación de Pakistán, para tratar de cerrar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Según filtraciones publicadas en la prensa, el preacuerdo no incluiría un pacto nuclear, sino la extensión de la tregua durante 60 días para negociar la limitación del enriquecimiento de uranio por parte de Teherán.

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