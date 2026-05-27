Rusia multa a Telegram por negarse a eliminar contenidos ilegales mientras la plataforma denuncia censura

El Gobierno de Rusia multó a la aplicación de mensajería Telegram con 7 millones de rublos, es decir, alrededor de 98 mil 500 dólares, por presuntamente no eliminar contenidos prohibidos en el país.

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Cabe destacar que actualmente Telegram forma parte de la lista de aplicaciones móviles que las autoridades rusas han bloqueado y restringido de manera sumamente estricta bajo el argumento de que la plataforma representa riesgos de seguridad, lo que ha obligado a que gran parte de los habitantes del país migren a aplicaciones controladas por el Estado.

Rusia impone nueva multa millonaria contra Telegram

El tribunal Taganski de la ciudad de Moscú, citado por la agencia rusa Interfax, reveló que la corte impuso una pena administrativa de 7 millones de rublos a la plataforma, luego de que fuera declarada culpable de no eliminar informaciones consideradas ilegales en Rusia tras la correspondiente solicitud de las entidades reguladoras del país.

Durante el último año, Telegram ha sido multado con más de 100 millones de rublos (cerca de 1.4 millones de dólares), en la mayoría de los casos por incumplir esta norma.

El pasado 10 de febrero, el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, denunció que la red seguía sin cumplir las exigencias de las autoridades, por lo cual se mantendría el bloqueo “con el fin de lograr el cumplimiento de la legislación rusa y garantizar la protección de los ciudadanos”.

Autoridades rusas exigen eliminar miles de contenidos ilegales

Además, el regulador exigió a la popular red de mensajería, que hasta hace poco contaba con unos 100 millones de usuarios en este país, borrar más de 35 mil 060 contenidos ilegales, que incluirían materiales relacionados con pornografía.

Las autoridades rusas también exigieron a Telegram eliminar 35 mil 500 materiales vinculados al uso de VPN (herramientas para ocultar la dirección IP real) para acceder a sitios bloqueados en Rusia.

Las autoridades justifican el bloqueo de Telegram con el deseo de minimizar los casos de reclutamiento de personas para cometer distintos delitos que se realizan a través de esa popular aplicación.

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El dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra el que se ha abierto una causa penal, acusa, por su parte, a las autoridades, de censurar la libertad de expresión.

Los expertos aseguran que es muy difícil bloquear el servicio de mensajería en un 100 por ciento, algo que Rusia ya intentó en el pasado y a lo que tuvo que renunciar; sin embargo, su mal funcionamiento puede obligar a los usuarios de Telegram a mudarse a otras plataformas promovidas por el Estado ruso.

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