Construyen el río artificial más largo de Latinoamérica: 145 kilómetros que llevarán agua a uno de los sectores más secos del continente

Brasil avanza en una de las obras hidráulicas más impresionantes y ambiciosas de América Latina. En el estado de Ceará, al noreste del país, se construye un gigantesco río artificial de 145 kilómetros de longitud que promete transformar radicalmente el acceso al agua en una de las regiones más castigadas por la sequía y las altas temperaturas.

El megaproyecto, conocido como Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), tiene como objetivo abastecer de agua potable y recursos hídricos a millones de personas que durante décadas han enfrentado escasez extrema, lluvias irregulares y prolongados periodos de sequía. Además, la infraestructura busca fortalecer actividades económicas clave como la agricultura y la ganadería, fundamentales para las comunidades de la región.

De acuerdo con autoridades brasileñas, la obra alcanzó un avance físico del 91% hacia finales de 2025 y se prevé que quede concluida en junio de 2026. Una vez terminada, será considerada una de las infraestructuras hídricas más importantes del continente y permitirá satisfacer la demanda de agua en la árida región Nordeste de aquí a 2040.

El sistema contará con enormes canales artificiales, modernos mecanismos de bombeo, reservorios y complejas conexiones hidráulicas diseñadas para transportar grandes volúmenes de agua a zonas históricamente afectadas por la falta de recursos hídricos.

La captación del agua se realiza desde la presa de Jati, conectada al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco, una de las iniciativas hidráulicas más relevantes de Brasil. Desde ese punto, el caudal recorrerá distintas regiones hasta llegar a las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda.

Proyecto busca reducir los impactos de la crisis hídrica en la región

El noreste brasileño enfrenta desde hace años condiciones climáticas extremas, con temperaturas elevadas y precipitaciones irregulares que dificultan el acceso al agua tanto para el consumo humano como para las actividades productivas. Por ello, especialistas consideran que este proyecto representa una solución estratégica para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes y reducir los impactos de la crisis hídrica en la región.

Además de modificar el paisaje, el río artificial podría convertirse en un símbolo de desarrollo e innovación en infraestructura hidráulica para América Latina, al demostrar cómo la ingeniería puede ayudar a enfrentar los efectos de la sequía y el cambio climático en zonas vulnerables.

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