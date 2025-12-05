Viernes, 05 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Trump revela tema central de reuniones con Sheinbaum y Carney

La reunión entre los mandatarios anfitriones del Mundial 2026 se realizará después del sorteo

Por: EFE

Los tres líderes de América del Norte coincidieron por primera vez en un mismo espacio durante la celebración del Sorteo del Mundial 2026. AP / ARCHIVO

Los tres líderes de América del Norte coincidieron por primera vez en un mismo espacio durante la celebración del Sorteo del Mundial 2026. AP / ARCHIVO

Poco antes de ingresar al evento del sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, Donald Trump confirmó la reunión con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. La conversación se dará despues del sorteo de la Copa del Mundo y se centrará en temas comerciales.

"Nos vamos a reunir con ambos y nos estamos llevando muy bien. (...) Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien", dijo Trump a la prensa a su llegada a la alfombra roja del Centro Kennedy en Washington, sede del evento deportivo.

Los tres líderes de América del Norte coincidirán por primera vez en un mismo espacio en la ceremonia, tras la que se espera que sostengan reuniones bilaterales breves, aunque no se ha descartado la posibilidad de una conversación tripartita.

Lee: Eduardo Manzano de "Los Polivoces" muere a los 87 años de edad

Los diálogos de Washington ocurrirán después de que este miércoles Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Este encuentro también marcará el primer cara a cara entre Trump y Sheinbaum, que tenían previsto reunirse durante la cumbre del G7 en Canadá en junio pasado, en una bilateral que no se produjo debido a que el estadounidense regresó un día antes a Washington para centrarse en la crisis con Irán.

Por su parte, Carney intentará reconducir las relaciones con su vecino después de que el mandatario republicano suspendiera en octubre las negociaciones comerciales en represalia por la emisión en televisión de un anuncio canadiense contra los aranceles estadounidenses.

Te puede interesar: Bloquean cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones