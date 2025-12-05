T-MEC: Claudia Sheinbaum destaca buena relación con Donald Trump tras reunión en Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su primera reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrada en Washington, fue “muy buena” y que ambos acordaron “seguir trabajando juntos” en materia comercial.

“Bien, muy bien”, respondió la mandataria al ser cuestionada por la prensa después de participar en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, donde coincidió con Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum ofreció una breve declaración a su llegada al Instituto Cultural Mexicano de Washington, donde sostuvo un encuentro con la comunidad mexicana. Fue recibida entre banderas, pancartas y música de mariachi, en lo que marcó su primer viaje a la capital estadounidense desde que asumió la Presidencia.

En la red social X, la presidenta calificó el encuentro con Trump y Carney como “excelente” y destacó que conversaron sobre “la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”. Añadió que “acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”.

Los tres líderes coincidieron horas antes durante el sorteo del Mundial, celebrado en el Centro Kennedy de Washington. Subieron juntos al escenario para extraer las balotas de sus respectivos países y después se sentaron lado a lado, conversando en un ambiente relajado.

Según la radiotelevisión pública canadiense CBC, la reunión posterior entre los mandatarios se extendió por unos 45 minutos.

El encuentro se produjo poco después de que Trump advirtiera que podría dejar expirar el T-MEC —el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá—, que debe revisarse en 2026, con la intención de negociar un nuevo acuerdo. Días antes, el republicano acusó a sus socios de “haberse aprovechado económicamente” de Estados Unidos.

Pese a ello, al llegar al sorteo del Mundial, Trump aseguró que mantiene “una muy buena relación” con Sheinbaum y Carney.

