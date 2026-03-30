Trump revela construcción de un complejo militar bajo salón de baile en la Casa Blanca

Durante un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evidenció que las Fuerzas Armadas estadounidenses construyeron un enorme “complejo” militar debajo de su controvertido proyecto de salón de baile, en el Ala Este de la Casa Blanca.

El Mandatario reveló el domingo que la construcción aún se encuentra en proceso y que, si bien no se tenía pensado hacerla pública por el momento, el proyecto se dio a conocer de manera inesperada tras la presentación de una demanda.

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"Las Fuerzas Armadas están construyendo un gran complejo debajo del salón de baile; esto ha salido a la luz recientemente debido a una demanda estúpida que se presentó" , aseguró el líder republicano. "La obra está en construcción y vamos muy bien", añadió.

Trump explicó que el salón de baile se va a convertir en "cubierta" para el complejo que se está construyendo debajo.

"Tenemos cristales totalmente blindados; tenemos techos y cubiertas a prueba de drones", detalló mientras mostraba los planos arquitectónicos. "Desafortunadamente, vivimos en una época en la que eso es algo bueno", agregó Trump, en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

Trump admite que el proyecto debía ser confidencial

La semana pasada, Trump señaló que la construcción del salón de baile incluía un componente de seguridad nacional que "se suponía debía permanecer en secreto".

"Ahora ya no es ningún secreto; los militares lo deseaban más que nadie", dijo Trump durante una reunión de gabinete.

Desde que el Presidente comenzó las obras de demolición de toda el Ala Este para realizar el proyecto, historiadores y organizaciones de conservación han denunciado las apresuradas obras en un área con importante valor histórico y simbólico por no haberse abordado con suficiente aviso, ni contar con el aval de los legisladores.

Una demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica -que busca detener la construcción del salón hasta que el mandatario haya obtenido la aprobación del Congreso- continúa bajo consideración de un juez federal.

Trump defiende las reformas como parte del legado que dejará en la Casa Blanca

Las reformas de la Casa Blanca se ha convertido en una de las obsesiones del Mandatario estadounidense, que aprovecha cualquier oportunidad para presumir de los cambios y del legado que va a dejar en el complejo presidencial, incluido el Despacho Oval, que ha cubierto de filigranas y marcos dorados.

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La construcción del nuevo salón, diseñado para acoger entre 650 y mil invitados para cenas y eventos de Estado, empezó con un costo de unos 200 millones de dólares, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de 400 millones.

El pasado enero la cadena CNN ya informó que el Presidente estaría "reconstruyendo un búnker secreto bajo el Ala Este".

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