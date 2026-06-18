Macron dice que la guerra en Medio Oriente no ha terminado totalmente y ofrece apoyo para reabrir Ormuz

Después de la Cumbre del G7 celebrada en Francia, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que no se puede afirmar que la guerra en Medio Oriente haya terminado totalmente. Sin embargo, señaló que su Gobierno ayudará técnicamente a reabrir el estrecho de Ormuz , una de las vías marítimas más importantes para el comercio petrolero y que fue pieza clave durante la disputa.

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Tras la reunión del Grupo de los Siete en Évian, que finalizó con la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán en el Palacio de Versalles por parte del presidente Donald Trump, el líder francés declaró en una entrevista para un canal local que "en este acuerdo hay muchos puntos de interrogación".

Francia prepara apoyo para garantizar la reapertura de Ormuz

Sin embargo, Macron afirmó que Francia puede enviar sus cazas "en 24 horas" para contribuir a la apertura de Ormuz, en el marco de la coalición lanzada por París y el Reino Unido, que reúne a alrededor de cuarenta países.

"También podemos enviar a nuestros artificieros, nuestro portaaviones con las fragatas que lo escoltan", añadió.

No obstante, Macron consideró que la privatización de Ormuz por parte de Irán constituía "uno de los verdaderos riesgos" tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos y la República Islámica.

"No hemos obtenido ninguna garantía al respecto, porque este no es un acuerdo en el que Francia sea parte implicada", ahondó el mandatario europeo.

Macron pide garantías sobre el acuerdo nuclear con Irán

El memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán incluye un mecanismo para abordar los stocks de uranio altamente enriquecido de Irán , que podrían tener fines atómicos. Por ese mecanismo, "se recurriría a un método de disolución en el terreno bajo la supervisión de la AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica)".

Macron subrayó además que Alemania, el Reino Unido y Francia son "indispensables" porque tienen potestad para "levantar las sanciones internacionales que se deciden en el marco de la ONU".

Respecto a las actividades militares de Israel en el sur del Líbano, Gaza y Cisjordania, el presidente francés pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "hacer prueba de racionalidad y responsabilidad".

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