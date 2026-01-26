Explosión en fábrica de galletas en Grecia deja cinco trabajadoras muertas

Al menos cinco trabajadoras que realizaban el turno nocturno perdieron la vida y siete personas más resultaron lesionadas a causa de una fuerte explosión seguida de un incendio en una fábrica de galletas ubicada en el centro de Grecia, detallaron las autoridades locales este lunes.

Entre los heridos se encuentra un bombero que participaba en las labores de emergencia. Todos los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos tras el siniestro ocurrido en la planta de galletas Violanta, situada en las inmediaciones de la ciudad de Trikala, a unos 320 kilómetros al norte de Atenas.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se registró durante el turno nocturno. El incendio que se desató tras el estallido consumió gran parte de las instalaciones y provocó severos daños estructurales, lo que complicó las tareas de rescate.

Los cuerpos de emergencia combatieron las llamas antes de lograr ingresar al edificio colapsado, donde localizaron los restos de cuatro mujeres entre los escombros. Posteriormente, se confirmó la existencia de partes de una quinta víctima mortal , mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas del estallido.

El quinto cuerpo femenino será identificado formalmente mediante pruebas de ADN, indicaron los funcionarios de bomberos.

"Desafortunadamente, el día comenzó bajo la sombra del trágico accidente en Trikala, en una moderna instalación de producción de alimentos", dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en un discurso televisado durante una reunión del gabinete.

"Nuestros pensamientos hoy están con las familias de las víctimas. En nombre de todo el gabinete, les expreso nuestras más profundas condolencias".

Violanta, una empresa local, tiene distribución nacional para una gama de productos , incluidas galletas integrales, galletas de chocolate y barras de cereales.

La policía indicó que los investigadores sospechan que la explosión pudo haberse originado cerca de los hornos, que operan las 24 horas del día. Seis trabajadores y un bombero estaban siendo tratados en un hospital en Trikala, ninguno en estado grave.

