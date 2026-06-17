Trump reconoce postura de Xi y Putin durante crisis con Irán y propone pacto nuclear

Al término de la cumbre del G7, celebrada esta semana en Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su intervención para agradecer a China y Rusia por mantenerse neutrales frente al conflicto que, en colaboración con Israel, inició el pasado 28 de febrero contra Irán. Además, hizo un llamado para alcanzar un acuerdo de desnuclearización entre las principales potencias mundiales.Días después del anuncio de un acuerdo de paz con Irán, el mandatario republicano participó en la reunión del Grupo de los Siete, donde destacó el papel de sus homólogos ruso y chino frente a la crisis en Medio Oriente."Quiero dar las gracias al presidente de China, Xi (Jinping). Se mantuvo neutral, totalmente neutral, y lo aprecio. Y quiero agradecer a Vladímir Putin, también fue muy neutral. Podrían haberlo puesto mucho más difícil para nosotros", señaló este miércoles durante una conferencia de prensa en Évian, Francia."Solo quiero darles las gracias, porque lo hicieron mucho más fácil", añadió, al destacar especialmente que China no brindó apoyo militar a Irán durante el conflicto."Le dije (a Xi) que preferiría que no diera o vendiera nada de eso a Irán, y en general no lo hizo", afirmó ante cientos de periodistas de todo el mundo.Trump también se refirió al poder nuclear de Estados Unidos, Rusia y China, y planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de desnuclearización que involucre a las tres potencias."No necesitamos ser capaces de destruir el mundo 300 veces, es terrible. Si pudiéramos lograr un acuerdo de desnuclearización me encantaría", declaró durante su rueda de prensa.El mandatario aseguró que una de las dos potencias estaría más dispuesta que la otra a aceptar un acuerdo de este tipo, aunque evitó revelar a cuál de ellas se refería.Asimismo, recordó que Estados Unidos es actualmente el país con mayor capacidad nuclear, seguido por Rusia, mientras que China "está por detrás, pero lamentablemente está acercándose, poniéndose al día".Finalmente, Trump aseguró que el acuerdo alcanzado con Irán el pasado domingo, cuya firma formal está prevista para el próximo viernes en Suiza, "cumple todas sus metas", entre ellas poner fin al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y "evitar que Irán obtenga un arma nuclear".Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP