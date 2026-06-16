Irán reanuda exportaciones de crudo tras dos meses de bloqueo; mercado respira

Al menos dos superpetroleros de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (NITC) abandonaron aguas iraníes cargados con un total combinado de 3.8 millones de barriles de crudo, en lo que constituye la primera exportación petrolera del país en dos meses tras un prolongado bloqueo naval, indicó este miércoles en X el portal especializado TankerTrackers.

Dicho portal, con sede en Estados Unidos, señaló haber corroborado la información mediante datos de seguimiento marítimo AIS, una tecnología utilizada por los buques para transmitir de forma continua información sobre su posición y movimiento, e imágenes satelitales.

Los buques identificados son el DIONA y el HERO2, ambos clasificados como VLCC (petrolero de gran capacidad), que lograron cruzar el perímetro del bloqueo establecido en torno a las costas iraníes, en la que supone la primera exportación de crudo iraní en dos meses.

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Las mismas fuentes indican además que otro petrolero iraní, el STREAM, se aproxima actualmente a la línea de bloqueo desde la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Pakistán, donde habría permanecido durante las últimas siete semanas a la espera de autorización o condiciones seguras para acceder a puertos iraníes.

El movimiento se produce tras el anuncio de que Estados Unidos e Irán firmarán el próximo viernes en el complejo suizo de Bürgenstock un memorando de entendimiento destinado a abrir negociaciones para una paz definitiva en un plazo de 60 días.

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Desde la cumbre del G7 que se celebra en Évian (Francia), el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que confía en que el calendario previsto se cumpla y reiteró que el futuro acuerdo garantizará que Irán no desarrolle armas nucleares y que el estrecho de Ormuz, por el que circula una buena parte del crudo mundial, permanezca abierto a la navegación sin restricciones.

La reanudación de las exportaciones iraníes podría interpretarse como uno de los primeros efectos prácticos de la distensión diplomática en curso, aunque todavía persisten interrogantes sobre los mecanismos que permitirán levantar plenamente las restricciones marítimas y restablecer los flujos comerciales en la región.

JM