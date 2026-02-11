Luego de revelarse la supuesta implicación de un diplomático francés en los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, este miércoles el Gobierno de Francia exhortó a las víctimas de esta red de trata a denunciar y buscar ayuda para hacer justicia en un caso que, en los últimos días, ha retomado relevancia tras la desclasificación de tres millones de páginas relacionadas con el agresor , en las que se menciona a cientos de figuras de poder en todo el mundo.

Durante un encuentro con medios de comunicación, después de una reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno francés, Maud Brégeon, animó a las mujeres que pudieron haber sido víctimas del empresario a buscar justicia y permitir que se revele toda la verdad.

“Debe descubrirse toda la verdad en este caso atroz y de gran alcance”, señaló la funcionaria francesa.

Te puede interesar: Secretario de Comercio de EU reconoce contacto con Epstein pese a haber negado vínculos

Este llamamiento coincide con la denuncia efectuada a la Fiscalía por el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, sobre el diplomático francés Fabrice Aidan, que intercambió decenas de correos con Epstein y su equipo sobre documentos diplomáticos y algunas transferencias financieras mientras trabajaba en Naciones Unidas.

El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son "extremadamente graves", por lo que la víspera también abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.

Durante su periodo en la ONU, Aidan fue objeto de una investigación del FBI en 2013 por visitar sitios en línea de pornografía infantil.

Paralelamente, la Fiscalía Nacional Financiera investiga al exministro socialista Jack Lang, cuyo nombre aparece citado múltiples veces en los documentos publicados por la Administración estadounidense y en los estatutos de una empresa fundada por su hija y por Epstein en las Islas Vírgenes.

También puedes leer: Ghislaine Maxwell se acoge a la Quinta Enmienda y evita declarar por el caso Epstein

Otra ramificación del caso Epstein en Francia la abrió la víspera una ex modelo sueca que presentó una denuncia por violación y trata de personas contra Daniel Siad, un reclutador de modelos que trabajó con el financiero estadounidense. Los presuntos hechos se remontan a 1990, cuando ella tenía 20 años.

El nombre de Daniel Siad aparece en 2 mil intercambios con Epstein, a menudo lascivos e involucrando a mujeres jóvenes. En uno de ellos, se le describe como "proxeneta" del multimillonario.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP