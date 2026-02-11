Prevén multas para autos que tengan basura dentro del coche en este Estado de EU

Como parte de una nueva medida de salubridad y cuidado del medio ambiente, el municipio de Hilton Head, ubicado en Carolina del Sur, Estados Unidos, ordenó desde el 1 de febrero de 2026 la aplicación de multas a los automovilistas que acumulen basura en el interior de sus vehículos.

De acuerdo con los lineamientos de esta nueva normativa, la acumulación de desechos representa un problema colectivo, ya que puede atraer plagas a zonas urbanas y afectar negativamente a la flora y fauna local.

Te puede interesar: Cierre de espacio aéreo fue por drones de cártel mexicano: Estados Unidos

La medida fue aprobada por las autoridades locales y, según diversos reportes, podría comenzar a implementarse en otras regiones del país como una estrategia para regular el manejo de residuos.

Asimismo, se prevé que acciones como esta contribuyan a mejorar la higiene ambiental y reduzcan el riesgo de plagas, como infestaciones de ratas u otros animales atraídos por desperdicios que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la comunidad.

Con este objetivo, las autoridades desplegaron operativos con agentes capacitados para evaluar el interior de los vehículos en circulación , identificando aquellos casos que puedan constituir un problema sanitario o un factor de riesgo.

A estas acciones se suman brigadas encargadas de mantener limpias calles, avenidas, estacionamientos y otros espacios públicos.

¿Cuánto costarán las multas por tener basura en el auto?

Las autoridades locales determinaron que las personas sorprendidas con basura acumulada en sus vehículos podrán enfrentar multas que parten desde los 500 dólares, dependiendo de la gravedad de la situación.

En casos extremos, cuando la acumulación de desechos sea considerada una amenaza directa a la salubridad, los responsables podrían enfrentar sanciones de hasta un mes de cárcel.

¿Cómo funciona la regla de basura en los automóviles?

Debido a que se trata de una medida reciente, aún no se han definido con total claridad los límites permitidos ni la cantidad de residuos que se considerará inaceptable, situación que ha generado dudas entre los habitantes, quienes han expresado su inconformidad ante la ambigüedad de la norma.

No obstante, las autoridades señalaron que incluso pequeñas bolsas de comida o desechos orgánicos pueden atraer insectos y otras plagas, por lo que la ley no solo contempla grandes acumulaciones, sino cualquier residuo que represente un posible foco de infección.

También puedes leer: Agencias migratorias defienden acciones ante Congreso de EU

En otros Estados de Estados Unidos ya se aplican sanciones similares para combatir este problema, como las leyes enfocadas en reducir el littering, es decir, arrojar o acumular basura en espacios públicos.

La medida implementada en Hilton Head busca reforzar la salubridad y la protección ambiental mediante un mayor control sobre la acumulación de basura, incluso en espacios privados como los automóviles. Aunque ha generado debate por la falta de criterios claros, las autoridades confían en que esta regulación contribuya a mejorar la limpieza urbana y prevenir riesgos para la salud pública.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP