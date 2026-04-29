El pasado martes 28 de abril, el presidente de EU, Donald Trump sostuvo un encuentro privado con el rey Carlos III durante la cena de honor ofrecida por el monarca y la reina Camila del Reino Unido en la Casa Blanca. Posteriormente, Trump reveló detalles de la conversación y afirmó que el rey coincidió con él en que nunca se debe permitir que Irán tenga armas nucleares.

"Hemos derrotado militarmente a ese adversario en particular, y nunca vamos a permitir que ese adversario —Carlos está de acuerdo conmigo, incluso más que yo—, nunca vamos a permitir que ese adversario tenga un arma nuclear", dijo el presidente.

El protocolo real y la confidencialidad

Aunque muchos británicos coincidirían con el sentir del presidente, el comentario provocó una leve consternación entre los comentaristas en el Reino Unido. Cabe destacar que en Gran Bretaña la gente no debe divulgar conversaciones privadas con el monarca, ya que el rey debe mantenerse por encima de las tensiones políticas, asimismo no tiene la posibilidad de intervenir en un debate público en caso de corregir el registro si se le cita mal.

"En general, como cuestión de protocolo, creo que esperaría que las conversaciones entre jefes de Estado fueran, por así decirlo, entre bambalinas, en esas reuniones a puerta cerrada, y que se mantuvieran en privado", indicó Craig Prescott, experto en derecho constitucional y la monarquía en Royal Holloway, Universidad de Londres. "Y esto era algo que el gobierno del Reino Unido quería evitar", añadió.

Un encuentro en medio de tensión política

Esta cita se presentó en medio de la frustración de Trump con el primer ministro británico Keir Starmer, por no haber respaldado las acciones de Estados Unidos en la guerra con Irán, y se realizó a petición del gobierno del Reino Unido, que espera que las relaciones estrechas entre el rey y Trump puedan ayudar a suavizar las tensiones.

Palacio de Buckingham aclara declaraciones de Trump

Para evitar interpretaciones erróneas, el Palacio de Buckingham envió un comunicado destinado a dar contexto a las declaraciones del presidente.

"El rey es naturalmente consciente de la posición, de larga data y bien conocida, de su gobierno sobre la prevención de la proliferación nuclear", señaló el documento.

Antes de la cena de Estado, Carlos pronunció un discurso ante una sesión conjunta del Congreso. El rey recibió repetidas ovaciones de pie durante la intervención, que celebró los vínculos de larga data entre Estados Unidos y Gran Bretaña, al tiempo que aludió a diferencias sobre la OTAN, el apoyo a Ucrania y la necesidad de combatir el cambio climático.

Ahora la visita del Rey Carlos III a EU y la reina se desplaza a Nueva York, donde el foco estará en las industrias creativas de la ciudad, más que en la política.

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