Trump pide a México resolver de forma 'inmediata' el conflicto del agua en la frontera

A través de un mensaje en su red social, Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió a México solucionar de manera inmediata el problema del agua en la frontera , ya que, de acuerdo con su declaración, representa una “amenaza” para su país.

El mensaje surge luego de que este mismo lunes Trump amenazara nuevamente con imponer un arancel del 5 % a México por supuestamente incumplir el Tratado de Aguas de 1944, el cual regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

“México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado INMEDIATAMENTE. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y de todo Estados Unidos!”, escribió el mandatario.

El mandatario compartió un video en el que se asegura que México estaría vertiendo aguas residuales no tratadas al río de Tijuana , provocando un "peligro para la salud" en comunidades fronterizas estadounidenses.

Con este mensaje, el republicano aumenta la presión sobre el país vecino en medio de la disputa por el agua en la frontera.

El martes, ambos Gobiernos tuvieron una reunión telemática para abordar el asunto y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó este miércoles que "confía" en alcanzar un acuerdo.

"Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo. De todas maneras, ¿cómo tiene que actuar el Gobierno de México? Pues cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación", afirmó.

Según el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar a México mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año, y México 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Según Trump, México debe aún debe más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años.

El motivo del retraso es una sequía histórica en el norte de México, que ha reducido el nivel de las presas.

