La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre este miércoles, horas después de que las autoridades informaran que Machado no asistiría a la ceremonia.

Machado se encuentra en la clandestinidad y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.

"María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de peligro extremo" , declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, en la ceremonia de entrega del premio.

"Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo", expresó ante los aplausos.

El director del instituto noruego del Nobel y el portavoz de Machado, dijeron más temprano este miércoles que ella no podría asistir a la ceremonia. En su lugar, lo hizo su hija Ana Corina Sosa.

Premio dedicado a los venezolanos

María Corina Machado dijo en una grabación de audio de una llamada telefónica publicada en el sitio web del Nobel que muchas personas habían arriesgado sus vidas para que ella llegara a Oslo. "Estoy muy agradecida con ellos, y esto es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", manifestó antes de indicar que estaba a punto de abordar un avión.

"Yo sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a su ciudad y que están ahora mismo en Oslo, familia, mi equipo, tantos colegas", añadió Machado.

"Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. Y tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años y a tantos venezolanos, noruegos que sé que comparten nuestra lucha y nuestra pelea".

Figuras prominentes de América Latina asistieron este miércoles en señal de solidaridad con Machado, incluyendo al presidente argentino Javier Milei, el presidente de Ecuador Daniel Noboa, el presidente de Panamá José Raúl Mulino y el presidente de Paraguay Santiago Peña.

El premio a la mujer de 58 años por su lucha para lograr una transición democrática en su nación sudamericana fue anunciado el 10 de octubre , cuando ella fue descrita como una mujer "que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

