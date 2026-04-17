Trump, pese a reapertura del estrecho de Ormuz, mantendrá el bloqueo naval a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar de que Irán anunció la completa reapertura del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz queda "totalmente abierto"

Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Trump mantiene firmeza en el bloqueo naval a Irán

Trump anunció que su país mantendrá el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes hasta que haya un acuerdo, el cual ordenó tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %", escribió en su cuenta de Truth Social.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las diez condiciones del alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que han muerto más de 2 mil 200 personas, según las autoridades libanesas.

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Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua. Trump dijo el jueves que no ve necesario prorrogar el vigente alto el fuego con Irán porque cree que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz.

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AS