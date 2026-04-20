Trump niega presión de Israel en participación de EU en guerra de Irán

Esta mañana de lunes 20 de abril, Donald Trump negó haber recibido presión de parte de Israel para participar en la guerra contra Irán. Así lo escribió en un mensaje publicado hace unos momentos en el perfil oficial de Truth Social del presidente estadounidense:

"Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán; los resultados del 7 de octubre se sumaron a mi opinión de toda la vida de que Irán no puede tener nunca un arma nuclear, y me convencieron de ello. Vi y leí las noticias falsas sin poder creerlo. El 90% de lo que decían eran mentiras e historias inventadas, y las encuestas estaban amañadas, tan amañadas como la elección presidencial de 2020. Justo como los resultados en Venezuela, los cuales no quieren ser hablados por los medios, los resultados en Irán serán increíbles - y si los nuevos líderes de Irán (¡El régimen cambió!) son inteligentes, Irán tendrá un genial y próspero futuro" se lee en el mensaje.

ESPECIAL / Truth Social

Las declaraciones de Trump llegan luego de que Irán desistiera de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en Pakistán. "Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El país de Medio Oriente arguye que Estados Unidos ha adoptado comportamientos contradictorios y ha violado de forma continua los términos del alto el fuego en la región, por lo que no considera serio seguir el proceso diplomático. Como ejemplo de ello, Bagaei enlista el bloqueo estadounidense a puertos y buques iraníes, más el ataque a un buque del país.

Mientras tanto, el propio Trump confirmó el envío de la delegación negociadora estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance. E incluso, en declaraciones a medios, el presidente se mostró abierto a participar él mismo en las conversaciones. "No tengo ningún problema en reunirme con ellos", dijo. "Si quieren reunirse, y tenemos gente muy capaz, no tengo ningún problema en reunirme con ellos".

Por lo pronto, el miércoles expira el alto el fuego temporal que acordaron Estados Unidos e Irán a principios de abril.

Con información de EFE

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OB