Mientras gran parte de Estados Unidos y su vecino Canadá se preparan para la mayor tormenta invernal de la temporada, con alrededor de 170 millones de personas bajo alerta por temperaturas extremas y peligrosas para la vida, el presidente estadounidense Donald Trump negó este viernes 23 de enero los efectos del cambio climático.

"Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los 'insurrectos ambientales' explicar QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?", escribió Trump en su red Truth Social.

La publicación del mandatario llega en medio de llamados de gobernadores de una decena de estados del país a tomar precauciones ante el paso de la tormenta, que amenaza desde este viernes con cortar servicios vitales y arrojar temperaturas hasta por debajo de los -45 °C, nieve y lluvia gélida desde el suroeste hasta la costa este .

Meteorólogos prevén que desde hoy viernes se comiencen a sentir los efectos de la tormenta en los estados de Texas, Luisiana y el medio oeste estadounidense, con condiciones que se irán deteriorando en territorios como Nueva York, Massachusetts, Maine y la región de Virginia, Maryland y la capital Washington D. C.

A pesar de las advertencias de las autoridades y los expertos del Servicio Meteorológico Nacional sobre una "catastrófica acumulación de hielo" y posibles cortes de electricidad prolongados desde este viernes hasta el domingo en una extensa zona del país, Trump no ha reaccionado a estas alertas ni a las llamadas a la precaución.

El republicano lleva años rechazando el consenso científico sobre el cambio climático, al que ha llegado a calificar como "la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo" y una "estafa verde" que, según él, arruinaría a los países que apuestan por las energías renovables.

En muchos de sus discursos, especialmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas y más recientemente en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Trump ha ridiculizado la energía eólica y solar, ha defendido el carbón como "limpio y hermoso" y ha presentado las regulaciones ambientales como un ataque a la economía y a la soberanía energética del país.

