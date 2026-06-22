Trump le desea lo mejor al exministro británico Keir Starmer entre críticas: 'No se portó bien'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes 22 de junio del 2026 en apuntar a los asuntos de energía e inmigración como los principales problemas que han llevado al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, a presentar su dimisión.

"Le deseo lo mejor (a Starmer), aunque tiene dos problemas: la energía y la inmigración", señaló el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump, que ya había dedicado un mensaje en X el domingo al primer ministro británico anunciando que dimitiría, indicó que aunque le parece un "hombre encantador", "una especie de amigo" suyo, él ya le había advertido de estos problemas.

"Estás arruinando el tema de la energía. Tienes molinos de viento por todas partes. Mientras tanto, tienes el petróleo del Mar del Norte y no dejas que nadie perfore", recordó Trump a preguntas de los periodistas.

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El asunto del petróleo se ha convertido en una de las cuestiones recurrentes del presidente de Estados Unidos como consecuencia de la guerra de Irán. En ese contexto, Trump considera que los yacimientos del Mar del Norte pueden contribuir a contener el alza de los precios del crudo, por lo que insiste en que se intensifique su explotación.

"Es uno de los grandes yacimientos del mundo. ¿Sabes que el Reino Unido compra gran parte de su energía a Noruega? ¿Y sabes de dónde sacan ellos el petróleo? Del Mar del Norte. El Reino Unido posee una parte mucho mayor del Mar del Norte. No quieren explotarlo por motivos medioambientales", aseguró.

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Aunque Trump deseó "lo mejor" a Starmer, después de que el político británico presentara este lunes su renuncia, no dejó pasar la oportunidad de recordar uno de los principales motivos de choque entre ambos que se produjo al iniciarse la guerra con Irán hace casi cuatro meses.

"No se portó bien con nosotros en lo de la OTAN", aseguró y recordó la reticencia del gobierno británico a ceder sus bases en el comienzo del conflicto en Oriente Medio, "fue una mala decisión que le perjudicó mucho".

JM