Alza en precios de combustibles, fertilizantes y trastornos en la logística provoca conflicto de Medio Oriente

El conflicto bélico en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz ha provocado un incremento en los precios de los combustibles, en los de los fertilizantes y trastornos en la logística.

Doble impacto para el "gigante agroalimentario"

Luis Aguirre Lang, vicepresidente de Index Occidente y presidente de la Comisión del Hub Logístico, explicó que inicialmente los impactos para el sector industrial fueron el alza en combustibles y fertilizantes.

"Con ello también el transporte y la logística de insumos y productos terminados donde tenemos impactos del 25 por ciento en los precios", comentó.

El presidente de la Comisión del Hub Logístico añadió que el cierre del estrecho de Ormuz impacto la llegada de fertilizantes que se producen en Medio Oriente.

"Eso impacta al sector agroalimentario a nivel mundial y en estados como Jalisco que es el gigante agroalimentario el impacto es importante. Es un doble impacto para el sector por un lado para el sector alimenticio y por el otro para el sector agropecuario", sostuvo.

Estrategias para amortiguar el golpe

Luis Aguirre Lang añadió que la industria está haciendo frente a este problema dependiendo del sector y tipo de contratos que se tengan.

"Hay algunos que tienen un tarifa híbrida y el tema del combustible es flexible de acuerdo a los costos del mercado de cada mes y en base a eso se va facturando", precisó.

El vicepresidente de Index de Occidente confió en que en los próximos días o semanas se vuelva a la normalidad una vez que se llegue a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

Diálogo histórico y respiro en los precios del crudo

Este lunes Irán y Estados Unidos acordaron establecer líneas de comunicación para mantener abierto el estrecho de Ormuz y buscar el fin de los combates en Líbano. El encuentro se realizó en Suiza y marcó el primer acercamiento formal entre las delegaciones desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con agencias los mediadores de Pakistán y Catar calificaron las negociaciones como positivas y constructivas.

Luego de las conversaciones los precios del petróleo registraron una baja importante. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 0.5% hasta los 75.47 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió 1.5% y se ubicó en 79.38 dólares.

NG