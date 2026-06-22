Trump amenaza con 10 años de cárcel a quienes vandalicen el Estanque del Monumento a Lincoln

A través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las personas que sean sorprendidas vandalizando el recién restaurado Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln , en Washington, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.

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El mandatario citó la legislación relacionada con el daño a bienes públicos y aseguró que la medida será aplicada sin excepciones contra quienes sean responsables de afectar el histórico espacio.

"Por favor, recuerden que existe una pena de 10 años de prisión por la destrucción —o incluso el intento de destrucción— de estos elementos, ¡y dicha pena se aplicará con todo rigor!", escribió el líder republicano en su plataforma.

Trump acusa sabotaje tras la aparición de algas en el estanque

Durante todo el fin de semana, Trump publicó diversos mensajes en los que denunció lo que considera un acto de sabotaje contra el Estanque Reflectante, una de las obras de renovación impulsadas en Washington rumbo a la celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que se conmemorará el próximo 4 de julio.

"De las muchas estatuas y fuentes que reconstruimos, renovamos, limpiamos y reparamos, la única que fue objeto de vandalismo fue el Estanque Reflectante; ¡ya se están tomando medidas al respecto con la mayor urgencia!", señaló el presidente estadounidense.

La remodelación del estanque, ubicado a los pies del Monumento a Abraham Lincoln, fue realizada durante la primavera. Sin embargo, pocos días después de que volviera a llenarse en junio, el agua adquirió un tono verde intenso debido a un rebrote de algas.

Trump aseguró que esta situación fue provocada por actos vandálicos y afirmó que personas desconocidas habrían arrojado productos químicos al agua y dañado la nueva zona de césped.

Autoridades trabajan para recuperar el aspecto del histórico espacio

Mientras tanto, operarios gubernamentales trabajan para eliminar las algas y devolver al estanque el tono azulado que presentó tras las obras de restauración, antes de los festejos del próximo 4 de julio.

Hasta el momento, al menos cinco personas han sido detenidas y acusadas por presuntos actos de vandalismo en el Estanque Reflectante, de acuerdo con medios estadounidenses.

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