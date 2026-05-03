Trump insinúa próxima publicación de archivos sobre ovnis

El presidente Donald Trump afirma que el Pentágono se prepara para publicar algunos archivos sobre ovnis "muy interesantes" descubiertos por su gobierno, lo que genera una mezcla de entusiasmo y escepticismo mientras insinúa nuevas revelaciones sobre las preguntas en torno a la vida extraterrestre.

Trump empezó a avivar el interés por lo extraterrestre en febrero, al ordenar a las agencias federales que divulgaran sus registros relacionados con la vida extraterrestre y los objetos voladores no identificados. Desde entonces, ha alimentado la expectación con insinuaciones dando a entender que habría una publicación inminente de documentos nunca antes compartidos por el gobierno de Estados Unidos.

"Vamos a publicar muchas cosas que no hemos publicado", afirmó Trump el miércoles en un acto en la Casa Blanca para homenajear a astronautas de la NASA. "Creo que parte de eso va a ser muy interesante para la gente".

Trump ha disfrutado presentándose como el presidente que revela secretos. En la primera semana de su regreso al cargo, ordenó la publicación de registros relacionados con los asesinatos del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Las divulgaciones aportaron poco más allá de lo que ya se sabía.

En la antesala de esa publicación, Trump sostuvo que "el pueblo estadounidense merece transparencia y verdad". Ahora, al dirigir la mirada al cielo, el presidente ha adoptado un tono similar, al sugerir que podrían avecinarse respuestas a preguntas de décadas. Su orden de febrero en redes sociales pidió transparencia sobre "vida alienígena y extraterrestre, fenómenos anómalos no identificados (FANE) y objetos voladores no identificados (OVNI)".

"Las primeras publicaciones comenzarán muy, muy pronto", les dijo a sus simpatizantes en abril en un evento de Turning Point USA en Phoenix. "Así que pueden salir y ver si ese fenómeno es correcto. Lo averiguarán".

Incluso antes de la orden de Trump, el Pentágono llevaba años inmerso en un proceso para desclasificar y publicar documentos gubernamentales relacionados con los ovnis, ahora a menudo denominados fenómenos anómalos no explicados, o FANE.

El Congreso citó preocupaciones de seguridad nacional al crear creó una oficina en 2022 para investigar los FANE y desclasificar la mayor cantidad de material posible. El informe inaugural de la oficina en 2024 reveló cientos de nuevos incidentes de FANE, pero no encontró pruebas de que el gobierno de Estados Unidos haya confirmado alguna vez el avistamiento de tecnología alienígena. Se espera que pronto se publique un segundo informe que abarque avistamientos más recientes.

Esa agencia, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (All-domain Anomaly Resolution Office), ahora trabaja con la Casa Blanca para publicar "información sobre FANE nunca antes vista", según un comunicado del Pentágono.

Sin embargo, el director anterior de la oficina dijo que las promesas de Trump eran fanfarronería, un "objeto brillante" para distraer a los estadounidenses de la guerra con Irán. Sean Kirkpatrick, físico y exoficial de inteligencia de carrera que dirigió la oficina hasta 2023, afirmó que ha visto los registros del gobierno y cree que no hay revelaciones explosivas por encontrar.

"Los lectores no deberían hacerse ilusiones con que va a haber algún documento con fotos, entrevistando a los extraterrestres cuando bajaron", señaló. "Porque eso simplemente no existe".

Asistentes al Edinburg UFO Festival, en Texas, juegan con sombreros de papel aluminio. AP/The Monitor/J. Martínez

Los videos que supuestamente muestran tecnología alienígena suelen tener explicaciones mundanas, indicó. Las cámaras infrarrojas modernas que usa el ejército de Estados Unidos a menudo captan motores de reacción y otros objetos calientes en una larga estela térmica, lo que, según Kirkpatrick, explica videos virales de objetos rápidos con forma de pastilla.

En el Capitolio, ese tipo de videos ha llamado la atención de un pequeño grupo de republicanos alineados con Trump que insisten en que el Pentágono está reteniendo secretos.

El Grupo de Trabajo sobre la Desclasificación de Secretos Federales ha estado realizando su propia investigación sobre informes de aeronaves misteriosas cerca de instalaciones militares de Estados Unidos, que, según el panel, representan una amenaza para la seguridad nacional y las fuerzas armadas.

El otoño pasado, el grupo de trabajo escuchó testimonios de militares en servicio y retirados que describieron encuentros con FANE. En un caso, un alto oficial de la Marina dijo que estaba frente a la costa de California en 2023 cuando vio un objeto brillante con forma de "Tic Tac" emerger del océano y unirse a otros tres objetos similares. Se alejaron a toda velocidad en un instante, relató.

El interés de Trump en el tema ha dado ánimos a congresistas republicanos como la representante por Florida Anna Paulina Luna, veterana de la Fuerza Aérea y copresidenta del grupo de trabajo. Luna ha criticado lo que califica como una transparencia "menos que adecuada" por parte del Pentágono.

En una carta de marzo al secretario de Defensa Pete Hegseth, Luna exigió decenas de videos de UAP identificados por denunciantes y etiquetados con nombres como "FANE esférico en nubes". Su plazo para Hegseth venció y pasó, y no se entregó ningún video.

La entrada de Trump en la disputa sobre los fenómenos fue recibida con aplausos por Luna, quien el año pasado le dijo al podcaster Joe Rogan que ha visto pruebas de "seres interdimensionales". "¡El Pentágono ya no puede esconderse de nuestra solicitud de documentos!", escribió Luna en redes sociales tras la orden de Trump.

Trump parece escéptico sobre la existencia de vida extraterrestre. Al dirigirse al público de Turning Point USA en Phoenix, comentó: "Me pareció que este era un buen público porque los conozco, a ustedes les gusta mucho eso. No sé si a mí".

No está claro por qué hizo la revelación en ese evento, celebrado en una gran iglesia. El día anterior, Trump había hablado en Las Vegas, no lejos del Área 51, un sitio ultrasecreto de pruebas de la Guerra Fría que ha alimentado teorías conspirativas sobre los ovni.

El vicepresidente JD Vance se ha descrito a sí mismo como "obsesionado" con los archivos sobre ovnis. En marzo, dijo que ha estado tratando de encontrar tiempo para investigar el Área 51 desde que asumió el cargo.

"Aún me quedan tres años más como vicepresidente", le dijo Vance al podcaster conservador Benny Johnson. "Voy a llegar al fondo de los archivos ovni". Vance mencionó su fe cristiana y afirmó que cree que los avistamientos reportados como alienígenas en realidad son obra de demonios espirituales.

Auge del tema ovni en Estados Unidos

Incluso antes de que Trump abordara el tema, el revuelo por los extraterrestres ya estaba en el aire.

Ha vuelto a Hollywood con una próxima película de Steven Spielberg, "Disclosure Day". El expresidente Barack Obama causó sensación en febrero cuando declaró en un podcast que los extraterrestres son reales. Más tarde aclaró que no había visto pruebas, pero que "hay buenas probabilidades de que haya vida ahí fuera".

Trump dista mucho de ser el primer presidente atraído por los misterios de los ovni. El presidente Bill Clinton ha dicho que una vez ordenó una revisión del Incidente de Roswell —algo se estrelló en 1947 en un rancho de Nuevo México y las autoridades luego dijeron que los restos eran de un globo meteorológico de gran altitud— en torno a su 50º aniversario en 1997. Los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan afirmaron haber visto ovnis antes de su etapa en la Casa Blanca.

El gobierno de Estados Unidos ha estado investigando informes de ovnis desde la década de 1940, en parte para determinar si representan tecnología avanzada de naciones rivales o "evidencia de tecnología de fuera del mundo", según el informe de 2024 del Departamento de Defensa.

En comunidades en línea dedicadas a los ovnis, algunos ven la promesa de Trump como un paso en la dirección correcta; otros creen que no conducirá a nada. Para quienes siguen el tema de cerca, las promesas de grandes revelaciones nunca han estado a la altura de las expectativas, dijo Greg Eghigian, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania que escribió un libro sobre la historia de los avistamientos de ovnis.

"Casi no hay satisfacción posible para muchos de los más acérrimos", expresó. "Así que, en cierto sentido, creo que la decepción puede darse casi por garantizada, pase lo que pase con lo que salga de esto".