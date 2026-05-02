Tres estados de EU acuerdan plan para salvar el Río Colorado

Los estados de Arizona, California y Nevada aprobaron una estrategia para estabilizar el Río Colorado, recurso esencial para cerca de 40 millones de personas. El plan contempla ahorrar cuatro billones de litros de agua antes de 2028.

De acuerdo con la Junta del Río Colorado de California, la iniciativa responde a la caída en los niveles de los embalses, las bajas históricas en las aportaciones al Lago Powell y el riesgo creciente de que tanto este como el Lago Mead alcancen niveles críticos.

La propuesta prioriza la cooperación entre estados y fija el compromiso de reducir el consumo en un volumen equivalente a 1.5 millones de piscinas olímpicas en los próximos dos años. Para lograrlo, se plantean mejoras en la infraestructura, el uso de excedentes generados intencionalmente y recortes en la cuenca baja, aunque sin detallar acciones específicas.

"Con esta propuesta, la cuenca baja está tomando medidas concretas para estabilizar el suministro de agua a lo largo del río Colorado. Estamos aportando contribuciones de agua adicionales y cuantificables para el sistema. Sin eso, el sistema seguirá deteriorándose”, dijo el presidente de la Junta, JB Hamby.

Este acuerdo se produce en medio de tensas negociaciones con los estados de la cuenca alta (Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming) para encontrar una solución para este río, que abastece a cuarenta millones de personas a diario, según datos del Gobierno de Estados Unidos.

Los mayores usuarios son precisamente los tres estados de la cuenca baja, con un uso principalmente ligado a la agricultura.

Sin embargo, dos de sus principales embalses están en niveles alarmantes de almacenamiento. El lago Powell se encuentra a un 24 % de su capacidad, mientras que el lago Mead, cerca a Las Vegas, se encuentra en un 31%.

En ese sentido, Arizona, California y Nevada indicaron en el comunicado su predisposición a "participar en un proceso constructivo para encontrar soluciones a largo plazo", y alentaron al resto de estados "a contribuir ahora con aportaciones de agua verificables para ayudar a estabilizar el sistema".

El río Colorado nace en las Montañas Rocosas y transcurre por siete estados antes de desembocar en el golfo de California.

El reparto del agua se dividió originalmente entre los estados en 1922 mediante un acuerdo conocido como el Pacto del Río Colorado.

YC