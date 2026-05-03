El presidente estadounidense Donald Trump dijo que está revisando una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra, pero también expresó escepticismo de que derive en un acuerdo.

Trump efectuó una publicación en redes sociales sobre la nueva propuesta, en la que dijo que “no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”.

Dos medios semioficiales iraníes, Tasnim y Fars, presuntamente cercanos a la Guardia Revolucionaria iraní, indicaron que Teherán ha enviado una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán, en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos. Los medios estatales iraníes no han informado sobre la nueva propuesta. Pakistán organizó las negociaciones previas entre Irán y Estados Unidos.

Trump ya había rechazado una propuesta iraní previa esta semana. Sin embargo, las conversaciones han continuado, y el alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.

El presidente estadounidense también planteó un nuevo plan para reabrir el estrecho de Ormuz, en la desembocadura del golfo Pérsico, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural. El plan llega acompañado de la advertencia de Washington a las compañías navieras que podrían enfrentar sanciones por pagarle a Irán para pasar de manera segura por el sitio, cerrado desde que inició el conflicto el pasado 28 de febrero.

Teherán les ofreció a algunos barcos un paso seguro a través de rutas más cercanas a su costa, y en ocasiones cobraba tarifas.

Estados Unidos advirtió el viernes que no acepta que se hagan transferencias no sólo en efectivo, sino también en “activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie”, incluidas donaciones de caridad y pagos en embajadas iraníes.

Teherán defiende programa nuclear

Irán defendió la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional, en momentos en que las negociaciones de paz con Estados Unidos siguen estancadas principalmente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní.

“Desde el punto de vista legal, no existe ninguna restricción sobre el nivel de enriquecimiento de uranio, siempre que se lleve a cabo bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como era el caso de Irán”, afirmó la representación iraní ante la ONU en la red social X.

Además, pidió no dar “ninguna cobertura” a Estados Unidos por su comportamiento “escandaloso e hipócrita”, al denunciar que ha incumplido durante décadas sus obligaciones en materia de desarme, sostuvo la representación de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas.

Ejército israelí destruye convento católico en el sur de Líbano

Ataques aéreos israelíes sobre el Sur de Líbano cobraron la vida de al menos siete personas y causaron varios heridos, al tiempo que el Ejército demolió partes de un convento católico en una aldea fronteriza, informaron autoridades.

El Ejército de Israel emitió un nuevo aviso de evacuación a los residentes de nueve aldeas del Sur de Líbano. Tanto el Ejército de Israel como el grupo político-paramilitar Hezbolá han mantenido sus ataques pese a la tregua temporal que entró en vigor el 17 de abril.

En la aldea fronteriza de Yaroun, el Ejército de Israel utilizó excavadoras para destruir partes de un convento católico que había estado vacío como resultado de los combates más recientes.

“Lo que escuchamos es que fue destruido con excavadoras”, dijo Gladys Sabbagh, superiora general de las Hermanas Basilianas Salvatorianas. Dijo que el convento incluía una escuela que había estado cerrada desde la guerra entre Israel y Hezbolá de 2006, así como una clínica que recientemente fue trasladada a la aldea cercana de Rmeich.

Describió el convento como un pequeño complejo que albergaba a sólo dos monjas, que se fueron debido a la guerra.

La demolición en el convento se produjo días después que imágenes de un soldado israelí blandiendo un hacha contra una estatua caída de Jesús en la cruz, en la aldea del sur de Líbano de Debel, habían provocado una condena generalizada, en Líbano y a nivel internacional.