Trump genera polémica al comparar ataque a Irán con Pearl Harbor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este jueves un comentario polémico durante una cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, al aludir en tono de broma al ataque japonés a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Con ello, buscó justificar que Washington no informara previamente a sus aliados sobre su ofensiva contra Irán.

Ante la sorpresa expresada por Japón y países europeos por la falta de aviso sobre los bombardeos, Trump explicó que la decisión respondió a una estrategia deliberada. “No es conveniente anticipar demasiado. Cuando actuamos —y lo hicimos con gran fuerza— no se lo comunicamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa”, señaló al responder a un periodista japonés.

"¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?", bromeó entonces Trump frente a la primera ministra japonesa en el Despacho Oval. "Saben más de sorpresas que nosotros", añadió el estadounidense.

El ataque japonés acometido sobre la base naval en la isla de Hawai en diciembre de 1941 no solo supuso la entrada de EU en la Guerra del Pacífico, sino que hasta el 11-S fue el ataque que más víctimas estadounidenses ha dejado (más de 2.400) en suelo nacional.

Es, junto con el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Japón, uno de los episodios que Washington y Tokio suelen evitar mencionar en la medida de lo posible en el marco de su relaciones diplomáticas.

Lee también: Hombre lanza a un perrito desde el piso 25 de un edificio en Bogotá

Otros comentarios polémicos de Trump con líderes europeos

El comentario de hoy recuerda a otros episodios similares de Trump con líderes europeos.

El pasado enero el presidente estadounidense dijo en el Foro Económico de Davos que sin la ayuda de EU en la II Guerra Mundial la gente de esa cómuna germanófona de Suiza (país que además fue neutral en el conflicto) y el resto de Europa estarían "hablando alemán".

Durante una comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, el año pasado, Trump también dijo que los desembarcos aliados del Día D en Normandía no supusieron "un día agradable" para los germanos.

Merz se apresuró a aclarar que los alemanes celebran el éxito de esa operación, que resultó clave para la derrota del nazismo y para poner fin al conflicto en Europa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA