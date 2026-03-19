El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó este jueves que su país mantendrá una postura “estrictamente defensiva” en el contexto de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, descartando cualquier participación en operaciones de apertura por la fuerza mientras continúen los ataques en la región.

Las declaraciones fueron emitidas durante una conferencia de prensa al cierre de la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas, donde la situación en Medio Oriente centró buena parte de la agenda. En ese marco, los Veintisiete coincidieron, por el momento, en no respaldar el envío de apoyo militar solicitado por EU para operaciones en esta vía estratégica.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el comercio energético global, ya que por sus aguas transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial en condiciones normales, lo que lo convierte en un enclave sensible ante cualquier escalada del conflicto.

Francia sugiere un sistema de escolta en el estrecho

Macron subrayó que la prioridad de Francia es la protección de sus ciudadanos y de sus intereses, así como el respaldo a sus aliados en la región. “Nuestro objetivo es preservar la libertad de navegación y la soberanía marítima , al tiempo que contribuimos a reducir la tensión”, afirmó, insistiendo en la necesidad de evitar una escalada militar en la zona.

Asimismo, aseguró que "una vez que la situación se haya calmado, Francia está dispuesta, junto con otras naciones, a asumir la responsabilidad de un sistema de escolta de buques en el estrecho, en el marco de una misión que no pretende ser una acción de fuerza y que deberá ser objeto de consultas y acuerdos con Irán".

Ninguna apertura por la fuerza: Macron

Dicha misión, añadió Macron, "implica asociar a todos los actores del sector marítimo, tanto transportistas como aseguradoras". "En cambio, no participaremos en ninguna apertura por la fuerza del estrecho en el contexto de operaciones bélicas y bombardeos", reiteró.

Por otro lado, Macron mencionó que Francia pretende "poner a prueba a los principales socios, y en particular a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU" , sobre "la posibilidad de contar con un marco de la ONU sobre lo que queremos hacer en Ormuz".

El Presidente francés dijo haber hablado con el primer ministro indio, Narendra Modi, esta misma mañana para "intercambiar opiniones" sobre esta operación, y que han iniciado "un proceso exploratorio".

"Veremos en los próximos días si tiene posibilidades de prosperar", dijo el francés, que sin dar más detalles se mostró optimista en que "es algo que podría ayudar en este sentido".

Macron recalcó también que los líderes comunitarios han adoptado hoy en la cumbre una petición para la "aplicación inmediata de una moratoria sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles, en particular las energéticas y las hidráulicas" en el contexto de la escalada bélica en Medio Oriente.

TG