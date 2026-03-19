Un caso de presunto maltrato animal ha generado indignación entre los habitantes de Bogotá en Colombia y en redes sociales, luego de que se difundieran impactantes imágenes sobre lo ocurrido en un conjunto residencial. La rápida intervención de las autoridades permitió la captura del señalado responsable.

De acuerdo con reportes de vecinos y vídeos compartidos en plataformas digitales, el incidente ocurrió en un apartamento ubicado en uno de los pisos más altos de un edificio, residentes alertaron sobre gritos y conductas agresivas al interior de la vivienda, donde el hombre habría amenazado con lanzar objetos al vacío, lo que encendió la alarma en la comunidad.

La situación se tornó trágica cuando, según los testimonios, el sujeto tomó a “Tonny”, un perro de raza criolla que vivía en el lugar, y lo arrojó desde el piso 25. El animal, que había sido adoptado hace tres años, murió de manera inmediata tras el impacto, ante la mirada de varios testigos.

El caso fue difundido por organizaciones defensoras de animales, que identificaron al presunto agresor como Johan Esteban Velasco, posteriormente, imágenes de su detención, ocurrida este miércoles 19 de marzo de 2026, comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

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El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal toma acciones

Tras los llamados de emergencia, al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, personal médico y agentes de la Policía Metropolitana, quienes realizaron la captura del hombre e inspeccionaron el inmueble.

En un comunicado conjunto, la Alcaldía de Kennedy y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informaron que, según datos preliminares, el individuo habría actuado bajo los efectos de sustancias psicoactivas al momento de arrojar al animal desde el balcón, causándole la muerte.

Las autoridades señalaron que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, encargada de adelantar la investigación correspondiente y esclarecer los hechos, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal.

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