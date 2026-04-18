ICE, la agencia estadounidense dirigida por casi una década por solo jefes interinos

Esta semana, la renuncia del director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, ha puesto nuevamente la mirada pública sobre la agencia migratoria. Con ello, el ICE acumula casi una década bajo la dirección de jefes que no han sido aprobados por el Senado de Estados Unidos.

Lyons ha sido el encargado de supervisar el plan de deportación de la Administración de Donald Trump, desde marzo de 2025.

El anuncio del director interino, que dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo, se dio semanas después de que el medio especializado Politico informara sobre sus problemas de salud, que lo obligaron a ir al hospital.

¿Quién es el último perfil al frente del ICE que fue aprobado por el Senado?

Lyons es el octavo jefe a cargo de la agencia migratoria que desempeñó su puesto de forma interina. Sarah Saldaña fue la última directora del ICE aprobada por el Senado, que ocupó el cargo de diciembre de 2014 a enero de 2017 con la Administración de Barack Obama (2009-2017).

Thomas Homan (actual zar de la frontera), Ronald Vitiello, Matthew Albence y Tony Pham ocuparon de forma interina el puesto de jefes del ICE en la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021).

El Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) tampoco logró que la Cámara Alta aprobara un jefe para la agencia migratoria, que tuvo entonces como directores interinos a Tae D. Johnson y Patrick J. Lechleitner.

Caleb Vitello fue elegido para ocupar la posición de forma interina tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, pero estuvo en el cargo por dos meses debido a los pocos resultados en la campaña de deportación.

Lyons reemplazó a Vitello y ha tenido que enfrentar las críticas por la muerte de dos estadounidenses, Nicole Renée Good y Alex Pretti, en las redadas migratorias de Minesota en enero pasado y el récord de muertes de inmigrantes que se encontraban detenidos por el ICE.

Desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero de 2025, el registro de USA Today muestra que al menos 48 personas han fallecido en centros de detención del ICE.

Lyons anunció su renuncia después de testificar frente a un comité del Congreso estadounidense por el número de fallecidos bajo custodia del ICE.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB