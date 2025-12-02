Los diplomáticos enfrentan una ardua batalla para reconciliar las “líneas rojas” rusas y ucranianas mientras un renovado impulso liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra cobra fuerza. Funcionarios ucranianos asistieron a conversaciones en Estados Unidos durante el fin de semana, y se espera que funcionarios de Washington lleguen a Moscú a principios de esta semana.

El plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicado el mes pasado, generó alarma por ser demasiado favorable a Moscú. Fue revisado un poco después de las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania hace una semana.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho que el plan revisado podría ser “viable”. El presidente ruso, Vladímir Putin, lo calificó como una posible “base” para un futuro acuerdo de paz.

Trump dijo el domingo que “hay una buena posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo”. Aun así, los funcionarios de ambos lados indicaron que queda un largo camino por delante, ya que los puntos clave de discordia, como si Kiev debiera ceder territorio a Moscú y cómo garantizar la seguridad futura de Ucrania, parecen no estar resueltos.

Ansiosos por complacer a Trump, Kiev y Moscú han aceptado ostensiblemente el plan de paz y el impulso para poner fin a la guerra. Pero Rusia ha continuado atacando a Ucrania y reiterando sus demandas maximalistas, lo que indica que un acuerdo aún está lejos.

Putin insinuó la semana pasada que luchará tanto como sea necesario para lograr sus objetivos, diciendo que se detendrá solo cuando las tropas ucranianas se retiren de las cuatro regiones ucranianas que Rusia se anexionó ilegalmente en 2022 (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón) y que aún no controla por completo.

El plan, dijo Putin, “podría formar la base para futuros acuerdos”, pero de ninguna manera es definitivo y requiere “una discusión seria”.

Zelenski se ha abstenido de hablar sobre puntos individuales, optando en cambio por agradecer profusamente a Trump por sus esfuerzos y enfatizando la necesidad de que Europa, cuyos intereses están más alineados con los de Ucrania, participe en el proceso. También ha subrayado la importancia de garantías de seguridad sólidas para Ucrania.

La primera versión del plan concedía algunas demandas fundamentales de Rusia que Ucrania considera inaceptables, como ceder territorio a Moscú que aún no ocupa y que Kiev renuncie a sus esfuerzos por convertirse en miembro de la OTAN.

Zelenski ha dicho repetidamente que ceder territorio no es una opción. Uno de los negociadores ucranianos, Bevz, dijo el martes que el presidente de Ucrania quería discutir el tema del territorio directamente con Trump. Yermak luego dijo a The Atlantic en una entrevista el jueves que Zelenski no firmaría la cesión del territorio.

Zelenski también sostiene que la membresía en la OTAN es la forma más económica de garantizar la seguridad de Ucrania, y los 32 países miembros de la OTAN dijeron el año pasado que Ucrania está en un camino “irreversible” hacia la membresía. Desde que asumió el cargo, Trump ha dejado claro que la membresía en la OTAN está fuera de la mesa.

Moscú, a su vez, ha reaccionado con desagrado ante cualquier sugerencia de una fuerza de paz occidental en el terreno en Ucrania, y ha enfatizado que mantener a Ucrania fuera de la OTAN y a la OTAN fuera de Ucrania era uno de los objetivos centrales de la guerra.

AP

EL INFORMADOR/ L. Moreno

Rusia debe mostrar voluntad para frenar la guerra: Emmanuel Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que en los próximos días se verá si Rusia tiene verdaderamente “voluntad” de avanzar hacia la paz, en base a cómo evolucionen las inminentes conversaciones con Estados Unidos en Moscú, al tiempo que acusó al Kremlin de haberla rechazado ya “tres o cuatro veces”.

“En los próximos días habrá negociaciones entre la delegación estadounidense y la rusa, será ahí donde se verá la voluntad de Rusia de avanzar. Nosotros apoyaremos todos los esfuerzos de paz”, aseguró Macron en encuentro con los medios desde París, acompañado por su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Tras reconocer los “esfuerzos” por la paz del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su enviado especial, Steve Witkoff, Macron subrayó que las conversaciones de la delegación estadounidense, encabezada por el segundo esta semana en Moscú, clarificará “la posición rusa en muchas cosas, entre ellas la paz”.

Ahora bien, precisó que “el plan de paz solo puede ser finalizado por Zelenski. Estados Unidos ha asumido un papel de mediación y elogio el trabajo que realiza el equipo estadounidense bajo el liderazgo del presidente Trump (...) cuando hablamos de paz, todos tienen un papel que desempeñar”, pero “Ucrania es el único que puede hablar de territorio”.

Añadió que “cuando hablamos de garantías de seguridad, no se pueden discutir ni negociar sin que los ucranianos, de quien es el territorio, estén en la mesa y sin que los europeos y todos los aliados de la coalición de los dispuestos estén en la mesa, ya que ellos son los garantes”.

CT