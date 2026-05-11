Esta mañana, el presidente de Estados Unidos calificó de “pedazo de basura” la respuesta de la República Islámica de Irán sobre el plan de acuerdo de paz. Después de ello, al ser cuestionado por la tregua, Donald Trump avisó que el alto el fuego en la región se encuentra en un estado “increíblemente frágil”, aunque no descartó la resolución del conflicto en Medio Oriente por la vía diplomática.

Trump siente que pierde el tiempo negociando con Irán

El mandatario estadounidense dijo que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba "perdiendo el tiempo", por lo que apuntó que el alto el fuego vigente desde el 8 de abril está en "respiración asistida".

"Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (el expresidente Barack) Obama la habría aceptado", dijo.

Trump insistió en que su Administración tiene "un plan", que consiste en que la República Islámica jamás obtenga un arma nuclear, y criticó que este compromiso no figura en la respuesta de Teherán.

Pese a su desacuerdo, Trump respondió a una pregunta de la prensa que una solución diplomática con Irán sigue siendo "muy posible".

Alto el fuego entre EU e Irán en su momento más frágil

La tregua en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su momento más débil después de que el propio Trump calificara el domingo de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de Estados Unidos, en medio de la escalada bélica de Teherán, que el domingo atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

Te puede interesar: Lemus pide respetar ciclo escolar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB