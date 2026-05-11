Irán defiende su propuesta de paz tras el rechazo de Trump: "No es excesiva"

Este lunes, Irán reaccionó al rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su propuesta de paz enviada a través de mediadores pakistaníes.

"La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, en su rueda de prensa semanal en Teherán, en la que consideró las demandas iraníes como "razonables y responsables".

El diplomático sostuvo que la propuesta iraní busca defender los derechos de Irán y se preguntó si es excesivo que reclame la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero o el fin de la guerra en Líbano.

También aseguró que con su propuesta, en la que según medios iraníes quiere mantener el control del estrecho de Ormuz, busca solo garantizar una navegación segura en el estratégico paso.

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"Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales", dijo.

"Totalmente inaceptable", dice Trump de la propuesta de paz de Irán

Las palabras de Bagaei se producen después de que Trump tildara la respuesta iraní a su propuesta para poner fin a la guerra como inaceptable.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en el que afirmó que Teherán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Las condiciones iraníes para el fin de la guerra incluyen que Estados Unidos pague reparaciones por el conflicto, reconozca la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos del país persa bloqueados en terceros países.

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MB

