'Arthur' se degrada a sistema de baja presión, pero EU prevé lluvias por remanentes

La tormenta tropical "Arthur" se degradó la noche de este miércoles 17 de junio del 2026 a un sistema de baja presión a lo largo de la costa de Texas, pero los meteorólogos prevén que sus remanentes generen inundaciones e lluvias intensas en partes del sureste de Estados Unidos, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

"Arthur" fue la primera tormenta tropical de la temporada del Atlántico y se prevé que siga debilitándose a medida que se desplaza tierra adentro sobre el sureste de Texas y el oeste de Luisiana, y luego cruce el sureste entre el jueves y el viernes. Los vientos máximos sostenidos del meteoro eran de alrededor de 55 km/h.

Todos los avisos de tormenta fueron descontinuados la noche del miércoles, pero es probable que se produzcan inundaciones hasta el viernes en varias partes de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Florida, dijo el NHC.

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En Luisiana y Mississippi, algunas comunidades habilitaron lugares para que los residentes recogieran sacos de arena y retiraron escombros de los sistemas de drenaje.

"La principal amenaza de 'Arthur' será un evento prolongado, de varios días, de lluvias intensas que podría producir inundaciones repentinas peligrosas, potencialmente mortales", afirmó el director del NHC, Michael Brennan.

La tormenta se formó frente a la costa de Texas el mismo día en que se jugaba en Houston un partido de la Copa del Mundo, pero no interrumpió el encuentro, que se disputó bajo techo. Las fuertes tormentas ocurridas hace unos días en el área metropolitana de Houston provocaron la cancelación de fiestas al aire libre para ver los partidos y eventos para aficionados.

JM