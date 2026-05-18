Una turista perdió la vida este lunes en un santuario de elefantes ubicado en el estado de Karnataka, en el sur de India, luego de verse involucrada accidentalmente en una pelea entre dos ejemplares durante una actividad turística.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, la víctima era una mujer de 33 años originaria del estado de Tamil Nadu, quien se encontraba visitando el recinto y observando una de las actividades más populares del lugar: el baño de los elefantes en un río.

Según la información preliminar, mientras los visitantes presenciaban la escena, uno de los elefantes amaestrados reaccionó de manera agresiva y atacó a otro animal. La situación provocó momentos de tensión y caos entre las personas que estaban cerca del sitio.

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La turista falleció a consecuencia de las lesiones sufridas

Durante el enfrentamiento, uno de los elefantes terminó cayendo sobre la turista, causándole heridas de gravedad . Testigos y videos compartidos en redes sociales muestran la confusión generada tras el incidente, mientras trabajadores y visitantes intentaban auxiliar a la mujer.

Aunque recibió atención tras el accidente, la turista falleció a consecuencia de las lesiones sufridas. Las autoridades locales y responsables del santuario investigan las circunstancias del hecho para determinar cómo ocurrió el incidente y si existían las medidas de seguridad necesarias para los visitantes.

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El hecho ocurrió en el Campamento de Elefantes Dubare, un proyecto manejado por la empresa pública de ecoturismo del Gobierno de Karnataka, estado que alberga en torno a un cuarto de los paquidermos de la India.

El santuario ofrece a los turistas actividades como bañar y alimentar a "elefantes entrenados por naturalistas", según su página web.

El ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, ordenó una investigación y pidió restringir las actividades que implican un contacto cercano entre turistas y elefantes, según reportó la agencia local PTI.

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