El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó tener "pruebas" que apuntan que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un "ataque sorpresa", se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán".

"Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió.

Portavoz iraní desconoce si Líder Supremo está vivo

Un portavoz del Gobierno iraní dijo este sábado a la cadena británica BBC que no puede confirmar si el Líder Supremo Ali Jameneí sigue con vida, ni su paradero.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Jameneí y de otros dirigentes, así como sobre su paradero.

"No puedo confirmar nada", afirmó, para añadir luego que el país y el pueblo entero están "concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial", así como su defensa "de una agresión no provocada".

Jameneí, de 86 años, no ha sido visto con vida a lo largo del día, aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a "una fuente informada", que se encuentra al mando de las operaciones de defensa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

