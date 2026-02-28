Israel ataca a Irán con ayuda de EU

Israel lanzó el sábado un ataque a plena luz del día contra la capital de Irán, Teherán, donde una nube de humo se elevaba al cielo desde el centro de la ciudad. El primer ataque habría ocurrido cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Estados Unidos participa en el operativo, aunque no estaba claro cuál era la magnitud de su implicación, según un funcionario estadounidense y una persona familiarizada con la operación, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles.

No estaba claro si Jamenei, de 86 años, se encontraba en las dependencias en ese momento. Hace días que no se le ve en público, mientras han aumentado las tensiones con Estados Unidos. Pero el ataque se produce en un momento en que Estados Unidos ha reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Trump quería un acuerdo que restringiese el programa nuclear de Irán y ve una oportunidad de lograrlo mientras el país enfrenta un creciente descontento luego de protestas a nivel nacional. Teherán esperaba evitar una guerra, pero sostiene que tiene derecho a enriquecer uranio y no quiere abordar otras cuestiones, como su programa de misiles de largo alcance o el apoyo a grupos armados como Hamás y Hezbollah.

No está claro si Irán respondería de inmediato al ataque, pero ya había advertido que el personal militar estadounidense y sus bases repartidas por toda la región serían objetivos de cualquier represalia.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, señaló que el ataque buscaba "eliminar amenazas", pero no ofreció más detalles.

En Teherán, testigos escucharon la primera explosión cerca de la oficina de Jamenei. La televisión estatal iraní reportó más tarde la explosión, pero no indicó una causa.

Por su parte, en Israel se escucharon sirenas al mismo tiempo que se cerró el espacio aéreo. El ejército israelí dijo que emitió "alerta proactiva para preparar al público para la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel".

Más explosiones golpearon la capital de Irán después de que Israel confirmase su ataque. Por el momento no se han reportado víctimas.

Además, Irán cerró su espacio aéreo y se cortaron los servicios de telefonía móvil. La advertencia a los pilotos se emitió mientras las explosiones resonaban en todo Teherán.

El ejército de Estados Unidos declinó hacer comentarios de inmediato sobre el ataque.

