Trump cambiaría conciertos del 250 aniversario por un mitin

Donald Trump propuso sustituir los conciertos del 250 aniversario de Estados Unidos por un mitin político propio, luego de que múltiples artistas cancelaran su participación en la Gran Feria Estatal Americana al considerar el evento demasiado divisivo.

¿Por qué Trump cancelaría los conciertos del 250 aniversario?

A través de su cuenta en Truth Social, Trump sugirió eliminar las actuaciones musicales y convertirse él mismo en la atracción principal. El mandatario ordenó evaluar la viabilidad de organizar un mitin masivo titulado 'América ha vuelto', el cual se llevaría a cabo exactamente en la misma fecha y explanada de Washington D.C. donde se planeaban los festejos patrios.

"Entiendo que los artistas están nerviosos por su actuación", escribió el presidente en su red social Truth Social, sobre el evento que está previsto entre el 25 de junio y el 10 de julio en la explanada nacional de la capital estadounidense.

"Estoy pensando en traer a la atracción número uno del mundo, el hombre que atrae a multitudes mucho mayores que Elvis en su mejor momento, y lo hace sin guitarra, el hombre que ama a nuestro país más que nadie, y el hombre que algunos consideran el mejor presidente de la historia (¡El mejor de todos los tiempos!), Donald J. Trump, para que reemplace a estos artistas de tercera y bien pagados, y dé un discurso importante, impulsando al país hacia adelante como lo he hecho desde que soy presidente".

'América ha vuelto': el mitin propuesto por Trump

La Gran Feria Estatal Americana fue organizada por Freedom 250, una entidad creada por la Casa Blanca para programar actos alternativos a los eventos planeados para el 250 aniversario del país por la organización no partidista America250.

Para la Gran Feria Estatal Americana se había anunciado originalmente un cartel encabezado por figuras como Vanilla Ice, Flo Rida, C+C Music Factory y Fab Morvan, exintegrante de Milli Vanilli.

Sin embargo, en los últimos días, nombres como Bret Michaels (líder de la banda Poison), Martina McBride, Young MC, Morris Day o la banda The Commodores cancelaron sus actuaciones.

Aunque la mayoría no ha ofrecido explicaciones sobre su decisión, Michaels escribió ayer en redes, tras anunciar que no actuaría en el evento, que inicialmente aceptó participar porque el espectáculo le fue presentado como una celebración de la música y del país, pero afirmó que posteriormente el festival se convirtió en algo "mucho más divisivo".

"No quiero a los llamados artistas que ganan demasiado dinero y que no son felices. Solo quiero estar rodeado de gente feliz, gente inteligente, gente exitosa y gente que sabe cómo ganar", añadió Trump en su mensaje de hoy, en el que dice que ha ordenado estudiar la viabilidad de organizar un mitin llamado "América ha vuelto" que se celebraría "a la misma hora y en el mismo lugar".

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