El diario estadounidense “The Wall Street Journal” adelantó que el gobierno del presidente Donald Trump busca que la mitad de los componentes y materiales de los automóviles fabricados en América del Norte procedan de Estados Unidos.

De acuerdo con personas familiarizadas con los planes, esta será una de las propuestas que los representantes de la Casa Blanca se disponen a plantear en las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El objetivo es obligar a las automotrices a adquirir más piezas y materiales de proveedores de Estados Unidos, en lugar de productores establecidos en México y Canadá.

De aprobarse, este cambio supondría una ruptura importante con el actual T-MEC, que exige que el 40% del valor de las piezas principales de los automóviles de pasajeros norteamericanos se produzca en países con salarios altos, como Estados Unidos o Canadá.

Existe un umbral actual del 45% para las camionetas pickup. En general, los vehículos fabricados en Norteamérica deben tener actualmente un 75% de contenido regional para optar trato al preferencial en virtud del tratado regional.

La exigencia de EU y la falta de flexibilidad hacia Canadá coinciden con los cuestionamientos recurrentes de funcionarios estadounidenses sobre por qué Canadá debería exportar vehículos y piezas de automóvil a Estados Unidos, así como con su deseo de trasladar esa producción a territorio estadunidense.

Una delegación del Departamento de Comercio de Estados Unidos se encuentra en la Ciudad de México para tratar de avanzar en las negociaciones sobre la revisión del acuerdo comercial.

No será la única exigencia que los estadounidenses pongan sobre la mesa. Y es que uno de los temas que el Gobierno de EU busca conseguir es que México se comprometa a que cierto porcentaje de los trabajadores que laboran en exportadoras tenga salarios similares a los que tienen en territorio estadounidense, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

El líder empresarial afirmó que las rondas de negociación se dan sobre una postura compleja por parte de los estadounidenses, porque la Casa Blanca no quiere eliminar los aranceles. “El presidente Trump ha dicho que va a haber aranceles para todos los países del mundo, consideramos que, justo en esta revisión, se tienen que negociar esos aranceles a cambio de algo, tenemos que tener algún beneficio derivado de tener ese arancel, el principal argumento es que el déficit que tiene Estados Unidos con México es mucho mejor que tener un déficit con China. Estamos en el diálogo, eso significa posturas rudas”, añadió.

El empresario dijo que en el T-MEC hay disposiciones en las que se establecen determinados salarios para los trabajadores mexicanos.

Un acuerdo que “se está cumpliendo, o sea, no es una situación que sea adversa para las empresas, porque tenemos en México mano de obra muy especializada con salarios elevados, inclusive arriba de los que se pagan en Estados Unidos”.

Pero actualmente “sí está sobre la mesa de diálogo qué porcentaje de los trabajadores deban tener ese nivel de ingresos”.

Agencias

Gobierno va por eliminar aranceles

México busca activar el mecanismo laboral de respuesta rápida hacia Estados Unidos en la revisión del T-MEC. Plantea además la necesidad de eliminar aranceles para productos que cumplan las reglas de origen, incluyendo la sección 232 que afecta a la automotriz, acero y aluminio.

¿Qué busca Estados Unidos en la renegociación?

Endurecer las reglas de origen en la industria automotriz, para aumentar el contenido regional.

Limitar el uso de México como plataforma de entrada de productos chinos al mercado norteamericano.

Fortalecer los mecanismos de verificación laboral, especialmente en plantas automotrices, manufactureras y de autopartes.

Reducir barreras regulatorias a empresas de EU en sectores como energía, telecomunicaciones y servicios digitales.

Garantizar certeza jurídica a la inversión privada.

Resolver controversias pendientes en materia energética.

Incrementar la cooperación contra el contrabando y la evasión comercial.

Reforzar los controles aduaneros y de seguridad fronteriza.

Combatir el robo de propiedad intelectual y la piratería.

Aumentar la supervisión sobre subsidios gubernamentales, para evitar ventajas competitivas, en particular en aquellos productos agrícolas y de la alimenticia.

Concluye ronda bilateral con autoridades de la Unión Americana

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó que concluyó la nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en un ambiente “constructivo y de diálogo franco” para abordar la revisión del tratado comercial de ambos países y Canadá (T-MEC).

“Concluimos la ronda de conversaciones con la delegación estadounidense de USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) encabezada por Jeffrey Goettman.

El 16 de junio iremos a Washington y el 20 de julio de nuevo en Ciudad de México”, publicó el funcionario en sus redes sociales.

En un comunicado, la Secretaría de Economía calificó el ambiente de las reuniones mantenidas como “constructivo y de diálogo franco” en los que se avanzó de “manera ordenada en una agenda orientada a fortalecer la competitividad de la región”.

Según la dependencia del Gobierno mexicano, se abordaron temas “prioritarios” como reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, y la seguridad económica de la región.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el secretario de Economía afirmó que también trataron “cómo competimos con los países de Asia y otros países del mundo”, así como la forma de “integrarnos más y mejor”.

CT